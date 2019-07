James Rodriguez, gli sviluppi non sorridono al Napoli

Il principale obiettivo del mercato del Napoli è senza dubbio James Rodriguez. Il colombiano è da tempo nel mirino dei partenopei e Ancelotti si è esposto più volte per cercare di convincerlo.

Nelle scorse settimane si era parlato di un inserimento dell'Atletico Madrid nella trattativa ma l'intesa con il Real Madrid non è ancora stata trovata. De Laurentiis e i Colchoneros vorrebbero ingaggiare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto ma Florentino Perez è stato chiaro: James Rodriguez verrà ceduto esclusivamente a titolo definitivo e per una cifra non inferiore a 42 milioni di euro.

Dato che non è arrivata nessuna offerta adeguata ai Blancos, il colombiano è tornato in gruppo con i compagni. L'ex Bayern, infatti, è stato immortalato nel centro sportivo di Valdebebas, dove la squadra è tornata dopo il tour in Canada e negli Stati Uniti, e da dove è partita per Monaco per l'impegno di Audi Cup.

In uno degli ultimi interventi sulla situazione, Carlo Ancelotti ha detto: "Non mi risulta che James sia dell'Atletico Madrid. Credo che la trattativa sia ancora aperta, ma non è l'unica, ci sono tanti profili che stiamo valutando. A me come giocatore piace molto. Sono legato a lui, perché con me ha fatto benissimo e sono convinto che farebbe molto bene a Napoli. Stiamo parlando di un grande giocatore, l'ultimo anno non ha reso molto a Monaco perché non si è trovato bene. Il profilo che stiamo cercando è quello di un uomo capace di giocare bene fra le linee".

Se l'affare James Rodriguez non dovesse andare in porto, De Laurentiis punterebbe tutto su Mauro Icardi. Per acquistare l'argentino il presidente azzurro è disposto a sborsare 60 milioni di euro ma c'è da convincere il giocatore che al momento è più orientato verso un trasferimento alla Juventus dove però Paratici non vuole offrire più di 50 milioni.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 15:20