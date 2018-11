James Rodriguez non verrà riscattato

Il Bayern Monaco non riscatterà James Rodriguez dal Real Madrid.

Secondo quanto riportato da Kicker, il club tedesco avrebbe deciso di rinunciare al colombiano, infortunatosi nell’ultima partita di campionato contro il Borussia Dortmund.

Una buona notizia per la Juventus che, già nelle settimane scorse, aveva iniziato a sondare il terreno per il giocatore. Il procuratore di James Rodriguez è Jorge Mendes, lo stesso che ha portato Cancelo e Cristiano Ronaldo a Torino: vedremo se riuscirà a fare lo stesso con il fantasista ex Porto e Monaco, valutato circa 40 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 14:45