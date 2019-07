James Rodriguez: una voce spagnola spaventa il Napoli

Una voce proveniente dalla Spagna spaventa il Napoli, che non vede l'ora di abbracciare il suo principale obiettivo di mercato di quest'estate: James Rodriguez. Peccato che secondo la stampa iberica il talentuoso colombiano abbia espresso una preferenza verso la Liga.

"James vuole andare all'Atletico Madrid", spiega infatti 'AS', secondo cui il nazionale Cafeteros sarebbe propenso a vestire la maglia albirroja per una specifica volontà di giocare in Spagna invece che in Italia. Questa eventuale operazione sarebbe in ogni caso vincolata a una cessione, quella di Antoine Griezmann dallo stesso Atletico al Barcellona.

La stessa voce è peraltro confermata anche da fonti colombiane, essendo stato riportato da un media del paese sudamericano, 'Gol Caracol'. Ora resta solo da capire se il Napoli e soprattutto l'antico maestro Carlo Ancelotti riusciranno a convincere James.

SPORTAL.IT | 07-07-2019 20:57