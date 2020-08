James Rodriguez verso l'Everton

James Rodriguez sta per trasferirsi in Premier League. E’ molto forte il pressing dell’Everton, che spinto da Carlo Ancelotti è pronto a spendere una cifra vicina ai 31 milioni di euro per avere il nazionale colombiano, vecchio pallino del tecnico emiliano che lo voleva anche al Napoli.

Secondo i media inglesi anche il Real Madrid ha dato il via libera all’operazione: la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore.

OMNISPORT | 27-08-2020 12:16