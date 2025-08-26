Jamie Vardy alla Cremonese, il sogno (o pazza idea?) di mercato dei grigiorossi che strizzano l'occhio al Como

La Cremonese prova il colpaccio nell'ultima settimana di mercato e avvia i contatti con Jamie Vardy: l'attaccante è rimasto svincolato dopo l'ultima stagione con il Leicester.

L’ultima settimana piena di calciomercato estivo si apre con una suggestione che avrebbe del clamoroso. La Cremonese, neo promossa in Serie A, avrebbe avviato i primi contatti per portare in Lombardia Jamie Vardy. L’attaccante inglese, assoluto protagonista della storica cavalcata del Leicester di Ranieri con la vittoria della Premier League, è rimasto svincolato dopo l’ultima stagione con le Foxes.

La Cremonese ci prova per Vardy: il punto

La Cremonese ha fatto la prima mossa, ora la palla passa a Vardy, che attualmente sta valutando le varie offerte dall’Italia e dall’estero. Sul giocatore c’è anche il Celtic, ma al momento non è più considerata una trattativa di primo piano. Il dialogo con la Cremonese sta proseguendo a ritmi serrati e finora il club lombardo appare in pole per il giocatore. L’ex attaccante della nazionale inglese era stato accostato anche al Como, ma si rivelò un nulla di fatto.

Vardy, esperienza e gol per l’obiettivo salvezza

Nonostante i 38 anni, Vardy ha dimostrato di poter essere più di un solo colpo mediatico. Nell’ultima stagione in Premier League, l’attaccante ha segnato 10 gol e messo a referto quattro assist tra campionato e Fa Cup, che però non sono riusciti a evitare la retrocessione al suo Leicester. Vardy inoltre alla Cremonese porterebbe un bagaglio di esperienze importanti, oltre al rendimento sul campo. Oltre 230 gol e quasi 90 assist firmati con la maglia delle Foxes. Alla storica vittoria della Premier League, si aggiungono anche l’Fa Cup, la Community Shield e le prime partecipazioni in Europa nella storia del club tra Champions ed Europa League. Infine i riconoscimenti individuali: miglior giocatore dell’anno nel 2016 e capocannoniere della Premier League nella stagione 2019-20.

Cremonese, non solo Vardy: ecco Moumbagna

Non è però l’unica pista per l’attacco in casa Cremonese: parallelamente, il club ha chiuso per l’arrivo dell’attaccante camerunense Faris Moumbagna, proveniente dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Le visite mediche sono già in programma per oggi, martedì 26 agosto. Con De Zerbi ha trovato poco spazio nella scorsa stagione, appena una presenza in campionato. Arrivato nel gennaio del 2024 dal Bodo/Glimt, aveva racimolato venti presenze e quattro gol tra campionato ed Europa League.

L’entusiasmo è dunque alle stelle per la Cremonese, fresca di promozione in Serie A e con l’esordio che ha regalato la splendida vittoria a San Siro contro il Milan per 2-1. Ora i tifosi aspettano con ansia la risposta definitiva di uno degli attaccanti più iconici degli ultimi 15 anni.