Jan Ullrich racconta il suo abisso

Arrestato solo pochi giorni fa a Maiorca dopo essersi introdotto nella villa dell’attore, regista e vicino di casa Til Schweiger, Jan Ullrich, oro olimpico a Sydney e vincitore del Tour 1997, ha parlato alla Bild del momento difficile che sta attraversando.

“La separazione da Sara e la distanza dei miei figli, che non vedo da Natale e con i quali non sono quasi riuscito a parlare, mi hanno portato a fare e prendere cose di cui mi pento molto”.

Il 44enne sta lottando contro la dipendenza di alcol e droghe: “Per amore dei miei figli sto facendo terapia. Non potevo dormire, sono diventato agorafobico. È stata una delle prove più difficili della mia vita”.

L’ex campione ha poi ricostruito le circostanze che hanno portato al suo arresto. Ullrich, che vive a Maiorca dal 2016, si è introdotto nella villa di Schweiger durante una festa, scavalcando la recinzione: “Ho suonato e siccome nessuno mi apriva, ho deciso di entrare. Ed è stato un amico di Til a perdere il controllo, ha cercato di colpirmi con un calcio in stile Kung Fu che sono riuscito a schivare e poi è arrivata la polizia”.

Lo stesso Schweiger alla Bild ha spiegato la situazione che sta passando il vicino: “Era diventato quasi uno di famiglia, purtroppo quando è stato lasciato dalla moglie ha iniziato a prendere anfetamine. Mi raccontava che dormiva solo due ore, iniziava a bere birra alle 6 del mattino e continuava per tutto il giorno. Mi disse anche che aveva una ricetta per assumere cocaina poiché meno dannosa delle anfetamine. Mi ha anche detto che non voleva invecchiare, voleva solo riavere i suoi soldi di modo che i figli potessero avere un buon futuro”.

Ullrich si è lamentato per la notte in prigione: “Un’esperienza in condizioni disumane. Non mi capivo con gli ufficiali di polizia, non parlavano inglese ma solo spagnolo. Non ho potuto nemmeno chiamare un avvocato”.

SPORTAL.IT | 07-08-2018 11:50