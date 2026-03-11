Jankto: "Ranieri top ma volevo ammazzarlo, Nicola cog...". Le verità dell'ex Cagliari, frecciata a Cassano

Jakub Jankto si scatena su Tik Tok, attacca Davide Nicola e prende di mira anche Antonio Cassano: il pomeriggio social dell'ex centrocampista non è passato inosservato.

Jakub Jankto si è scatenato ieri su TikTok, rispondendo alle domande degli utenti. Ne ha avuto per tutti, da Davide Nicola ad Antonio Cassano. Persino Claudio Ranieri, descritto con un allenatore top, non è risultato immune alle critiche dell’ex calciatore di Cagliari e Sampdoria.

Jankto fa rumore su TikTok

Se nel 2023 fece notizia il suo coming out, un atto di “coraggio” e di liberazione in un mondo – quello del calcio – ancora parecchio ostile verso l’argomento omosessualità, altrettanto è accaduto nelle ultime ore, attraverso le critiche indirizzate a ex allenatori e compagni di squadra, punzecchiati in diretta video su Tik Tok.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Jakub Jankto torna nuovamente alla ribalta a pochi mesi dal suo ritiro dal mondo del calcio, a soli 29 anni, a causa di un infortunio a una caviglia. Tutto è nato ieri, quando ha iniziato a rispondere ad alcune domande provenienti dai suoi followers. Quesiti tutto sommato banali, ai quali Jankto non si è tirato indietro.

L’attacco a Nicola, il rapporto con Ranieri

“Chi è stato il peggiore allenatore che hai avuto?”. La risposta è stata tutt’altro che diplomatica, Jankto è andato dritto al bersaglio: “Davide Nicola”. E fin qui tutto tranquillo, se non fosse che l’ex centrocampista ha proseguito con un insulto ben assestato, che ha sconvolto il tranquillo pomeriggio social: “Sto ca**o di cog***ne, non mi ha fatto giocare neanche un minuto”.

Jankto si riferisce all’esperienza avuta al Cagliari con l’attuale tecnico della Cremonese. Una stagione evidentemente deludente per l’ex giocatore: “Mi sono comportato benissimo solo per la squadra e per i tifosi”, ha concluso. Sull’altro piatto della bilancia ha messo Claudio Ranieri, per il quale comunque ha nutrito un sentimento di amore-odio: “Un allenatore top, anche se l’avrei voluto ammazzare milioni di volte. Però emozioni giuste, bravo”, ha chiarito Jankto.

Il tema omosessualità e la stoccata a Cassano

Jankto non si è tirato indietro neppure di fronte alle domande sulla sua omosessualità e su come il mondo del calcio abbia accolto il suo coming out tre anni fa. L’ex centrocampista ha detto che non si è mai sentito a disagio, riservando comunque una stoccata ad Antonio Cassano.

“E’ l’unico che è impazzito un po’. Come calciatore era forte, però dimenticava di andare a scuola”, ha commentato ironicamente Jankto evidenziando gli ormai famosi strafalcioni dell’ex talento di Bari Vecchia, ora protagonista con “Viva el Futbol” assieme a Lele Adani e Nicola Ventola.