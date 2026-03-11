Jankto: "Ranieri top ma volevo ammazzarlo, Nicola cog...". Le verità dell'ex Cagliari, frecciata a Cassano

Jakub Jankto si è scatenato ieri su TikTok, rispondendo alle domande degli utenti. Ne ha avuto per tutti, da Davide Nicola ad Antonio Cassano. Persino Claudio Ranieri, descritto con un allenatore top, non è risultato immune alle critiche dell’ex calciatore di Cagliari e Sampdoria.
- Jankto fa rumore su TikTok
- L'attacco a Nicola, il rapporto con Ranieri
- Il tema omosessualità e la stoccata a Cassano
Jankto fa rumore su TikTok
Se nel 2023 fece notizia il suo coming out, un atto di “coraggio” e di liberazione in un mondo – quello del calcio – ancora parecchio ostile verso l’argomento omosessualità, altrettanto è accaduto nelle ultime ore, attraverso le critiche indirizzate a ex allenatori e compagni di squadra, punzecchiati in diretta video su Tik Tok.
Jakub Jankto torna nuovamente alla ribalta a pochi mesi dal suo ritiro dal mondo del calcio, a soli 29 anni, a causa di un infortunio a una caviglia. Tutto è nato ieri, quando ha iniziato a rispondere ad alcune domande provenienti dai suoi followers. Quesiti tutto sommato banali, ai quali Jankto non si è tirato indietro.
L’attacco a Nicola, il rapporto con Ranieri
“Chi è stato il peggiore allenatore che hai avuto?”. La risposta è stata tutt’altro che diplomatica, Jankto è andato dritto al bersaglio: “Davide Nicola”. E fin qui tutto tranquillo, se non fosse che l’ex centrocampista ha proseguito con un insulto ben assestato, che ha sconvolto il tranquillo pomeriggio social: “Sto ca**o di cog***ne, non mi ha fatto giocare neanche un minuto”.
Jankto si riferisce all’esperienza avuta al Cagliari con l’attuale tecnico della Cremonese. Una stagione evidentemente deludente per l’ex giocatore: “Mi sono comportato benissimo solo per la squadra e per i tifosi”, ha concluso. Sull’altro piatto della bilancia ha messo Claudio Ranieri, per il quale comunque ha nutrito un sentimento di amore-odio: “Un allenatore top, anche se l’avrei voluto ammazzare milioni di volte. Però emozioni giuste, bravo”, ha chiarito Jankto.
Il tema omosessualità e la stoccata a Cassano
Jankto non si è tirato indietro neppure di fronte alle domande sulla sua omosessualità e su come il mondo del calcio abbia accolto il suo coming out tre anni fa. L’ex centrocampista ha detto che non si è mai sentito a disagio, riservando comunque una stoccata ad Antonio Cassano.
“E’ l’unico che è impazzito un po’. Come calciatore era forte, però dimenticava di andare a scuola”, ha commentato ironicamente Jankto evidenziando gli ormai famosi strafalcioni dell’ex talento di Bari Vecchia, ora protagonista con “Viva el Futbol” assieme a Lele Adani e Nicola Ventola.