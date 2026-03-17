Jankto: "Punito dopo Maxi Lopez. Di Francesco? Presuntuoso". E spunta un tecnico che ci provava coi calciatori

Continuano le rivelazioni su TikTok dell'ex Cagliari: il ban social dopo lo scambio con l'argentino, le bordate all'attuale tecnico del Lecce e le accuse a un mister.

Ha smesso col calcio giocato e s’è riscoperto star dei social. Stanno avendo enorme successo, infatti, i “dialoghi” di Jakub Jankto con gli utenti di TikTok. Il ceco, che ha compiuto trent’anni lo scorso 19 gennaio, da qualche giorno parla a ruota libera e senza peli sulla lingua di temi “da spogliatoio”, raccontando le sue verità: retroscena su di sé, i suoi compagni di squadra, i suoi allenatori. Ma anche voci, indiscrezioni, raccconti su altri personaggi del mondo del calcio di cui sia venuto a conoscenza nel corso di una carriera che, in Italia, lo ha portato a vestire le maglie di Udinese, Ascoli, Sampdoria e Cagliari.

Jankto, bordate a un altro ex tecnico: Di Francesco

Dopo aver “sparato a zero” su Davide Nicola, Jankto nel corso di una delle ultime dirette ha parlato di Samp. E non ha risparmiato critiche a Eusebio Di Francesco, che all’epoca – era l’annata 2019-20 – era alla guida dei blucerchiati. “Dopo la semifinale tra Roma e Barcellona pensava di essere un fenomeno… Complimenti, bravissimo, chapeau”, ha esordito il ceco che poi ha rivelato: “All’inizio eravamo tutti contenti perché pensavamo fosse arrivato un grande allenatore, poi è iniziato il ritiro. C’era un magazziniere che aveva bisogno di un aiuto e chiese una cosa al mister, lui ha risposto con disprezzo totale: ‘Vai a prendere il Coccolino, mettimi la roba per lavare, stai zitto’, anche con il sorriso. E poi sono iniziate le partite”.

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Gli screzi alla Sampdoria e l’esonero dell’allenatore

Le cose sono andate male per Di Francesco: l’attuale tecnico del Lecce fu esonerato dopo appena sette giornate, con una sola vittoria e ben sei sconfitte sul groppone. “Sembrava fosse impazzito, un arrogante: sette giornate, una vittoria”, ha continuato Jankto. “Dopo le prime tre sconfitte abbiamo fatto una riunione. Ci diceva: ‘Siete scarsi, cosa state facendo?’ Parlava con disprezzo totale, anche durante gli allenamenti. Quando sei sotto contratto devi avere rispetto, quando non lo hai contratto puoi dire quello vuoi. E allora Di Fra – ha tagliato corto il ceco – puoi prendere il Coccolino e andartene aff…”.

Il tecnico che ci provava e il ban social per Maxi Lopez

Meno dettagli da parte di Jankto su un misterioso allenatore protagonista di approcci negli spogliatoi. “Altri giocatori gay nel calcio? Vi posso dire che c’era anche un allenatore che ci provava coi calciatori“. Il 30enne di Praga ha ammesso che “nessuno ha il coraggio di dire qualcosa in più. Ogni settimana succedeva qualcosa. Vedrete prossimamente nei miei video. Purtroppo non posso pubblicare tutto quello che voglio, perché TikTok mi banna”. Jankto, infatti, ha aggiunto che “per il video su Maxi Lopez sono stato punito. In quel caso non avevo detto nulla di male, lui era andato contro di me e io contro di lui. Il ban è stato esagerato”.