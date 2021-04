Jannick Sinner: "Hurkacz mio migliore amico ma..."

Jannick Sinner scalpita in vista della finale che lo vedrà affrontare Hubert Hurkacz: “Hurkacz è una bravissima persona, forse il migliore amico che ho nel circuito. Qualche volta ci alleniamo insieme, anche in spogliatoio ogni tanto parliamo. Abbiamo fatto riscaldamento prima dei quarti, proviamo ad aiutarci un po’. Alla fine ognuno però deve fare il suo, e in finale non ci sarà spazio per l’amicizia. In questo sport c’è solo un vincitore”, ha detto l’azzurro dopo la partita.

L’altoatesino continua a crescere: “Ogni anno che passa sono un giocatore diverso. E fra un anno sarò ancora un altro giocatore, spero, perché non vorrei fermarmi qui come livello. Ma sono sicuro che non mi fermerò, perché alle mie spalle ho Riccardo, Dalibor, tanti esperti. Però non mi metto fretta, la strada è lunghissima. Non vuol dire nulla il fatto di fare una finale qui”.

OMNISPORT | 03-04-2021 10:42