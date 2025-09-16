Sinner punto ancora da Anna Falchi: "Tifo Alcaraz, quanti attacchi per aver condannato il suo no a Sanremo"

Il rosso di San Candido ha una supporter in meno in Italia: "Carlos ha tratti mediterranei e mi piace fisicamente". La showgirl ha spiegato anche la sua passione per la Lazio.

Anna Falchi contro Jannik Sinner, parte seconda. Ricordate la polemica di qualche tempo fa a proposito del discusso no del rosso di San Candido a Sanremo e le parole di biasimo della showgirl e conduttrice? Adesso è arrivata la confessione. Il cuore di Anna batte per Carlos Alcaraz e la ragione è di tipo prettamente estetico: lo spagnolo è “più bello”, o comunque le piace di più per via dei suoi tratti mediterranei. Insomma, una nuova puntata della strana querelle a distanza che vede contrapposti da un lato la soubrette di origini finlandesi e dall’altro, più che Sinner stesso, diversi suoi fan.

Anna Falchi, le critiche a Sinner per il no a Sanremo

Piccolo riassunto della puntata precedente: dopo il “gran rifiuto” di Sinner a una fugace comparsata sul palco del Festival 2024 condotto da Amadeus, Anna Falchi lo “condannò” pubblicamente. È stata ella stessa a ripercorrere l’episodio durante un’ospitata a La Volta Buona, la trasmissione condotta su Rai 1 da Caterina Balivo, motivata dal lancio della sua nuova fatica televisiva, I Fatti Vostri, che condurrà a partire dal 29 settembre su Rai 2 con Flavio Montrucchio. E proprio al culmine del racconto, Anna Falchi ha aggiunto “Io comunque tifo Alcaraz”, scatenando la reazione della stessa Balivo: “Questa non te la perdono”.

Attacchi alla showgirl dopo la tiratina d’orecchie a Jannik

“Ero ospite a La Vita in Diretta e quando sei opinionista devi dare un’opinione”, ha ricordato la Falchi a proposito della precedente, spiacevole polemica a distanza su Jannik. “Non conosco bene il tennis e gli impegni che può avere un tennista e avevo detto che aveva mostrato poca empatia“. Tra le altre cose, la showgirl aggiunse che Sinner probabilmente era freddo perché proveniente dal nord dell’Italia. “Parlo io che sono finlandese. Ho semplicemente detto che sarebbe stato bello se fosse andato a Sanremo per essere omaggiato. Ho subito tanti attacchi per quelle dichiarazioni“. Quindi, dopo aver “confessato” di tifare per Alcaraz, la giustificazione: “Mi piace fisicamente, amo gli uomini mediterranei“.

Perché Anna Falchi tifa Lazio? La spiegazione della passione

Dopo aver provocato nuovamente i fan di Sinner con l’ostentazione del tifo per il grande rivale Alcaraz, Anna Falchi ha punzecchiato anche i tifosi della Roma motivando la sua storica passione per la Lazio. Tutto è nato nei primi tempi del trasferimento nella Capitale, in risposta alle continue domande ricevute sulla sua fede calcistica. “Appena arrivata a Roma, dopo le presentazioni mi chiedevano sempre se tifassi per la Roma o la Lazio“, le parole di Anna Falchi in un improbabile dialetto romanesco. “Allora ho detto la Lazio perché mi ricordava i colori della bandiera della Finlandia“.