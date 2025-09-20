Brooks Nader e le voci sul triangolo con Sinner e Alcaraz: "Gli uomini lo fanno sempre, perché non potrei?"

La modella risponde con tagliente ironia alle domande sulle sue frequentazioni, non smentendo le voci: applausi e standing ovation alla battuta sui "dating" coi due campioni.

“Il triangolo no, non l’avevo considerato”, cantava Renato Zero in un vecchia hit. E chissà che, ultimamente, il celebre motivetto non possa essere stato intonato da Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Brooks Nader, i protagonisti della curiosa vicenda che sta infiammando il gossip negli Stati Uniti e non solo. Chissà, soprattutto, cosa ne pensa di voci e rumors la bella Laila Hasanovic, che del rosso di San Candido è, o meglio dovrebbe essere, la nuova fidanzata, dopo la strana – e mai annunciata – separazione del campione altoatesino dalla tennista russa Anna Kalinskaya. Piccolo spoiler: ci sono novità sulla questione, uscite direttamente dalla bocca di Brooks.

Brooks Nader incalzata in tv sul triangolo

La prorompente modella è stata ospite di un seguitissimo programma televisivo, Watch What Happens Live con Andy Cohen, dove ha parlato in modo disinvolto delle vicende sentimentali che riguardano lei e i due nuovi dominatori del tennis mondiale. Lo ha fatto con leggerezza, mostrandosi sicura, ironica e determinata, rispondendo senza fronzoli alle instenti domande del conduttore proprio sul “triangolo”. Non lo aveva mai fatto prima. Nei giorni scorsi, infatti, le uniche conferme sugli incontri con Alcaraz erano arrivate dalla sorella Grace Ann, mentre Brooks aveva evaso con stile le domande su Sinner in un altro programma cult, il Jimmy Kimmel Live.

La modella e i “dating” con Sinner e Alcaraz

Ma cosa ha detto la modella durante l’intervento a Watch What Happens Live? “Una signora non bacia e racconta, soprattutto due volte“, la replica sorridente alle insinuazioni relative alla sua frequentazione, in contemporanea, di Alcaraz e Sinner. Quindi una frase tagliente e destinata a provocare ulteriore rumore: “Oggi il termine ‘dating’ è molto relativo. Gli uomini lo fanno in continuazione, quindi perché io non potrei?“. Parole che hanno scatenato una vera e propria standing ovation da parte del pubblico e che sono state accolte dagli applausi non solo del conduttore, ma anche del produttre musicale Mark Ronson.

Il silenzio sul gossip da Jannik e Carlitos

Insomma, il mistero continua e l’impressione è che alla modella faccia anche comodo giocare sull’argomento, che finora ne ha aumentato la visibilità a livello internazionale: negli States era già una star. Non una sola parola sull’argomento, invece, è stata pronunciata dai diretti interessati, lo spagnolo e l’italiano. Se Carlitos si è concesso un po’ di riposo dopo aver festeggiato a lungo il trionfo agli US Open e il ritorno alla posizione numero 1 del ranking, Jannik s’è rifugiato nella quiete di Sesto, da mamma Siglinde e papà Hanspeter. Lontano dal gossip, dalle chiacchiere, da Brooks. E anche da Laila.