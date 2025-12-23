L'incontro tra il campione di calcio e il numero 2 del tennis mondiale a bordo di un aereo che li ha riportati in Italia, in vista delle Festività Natalizie

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Per Laila Hasanovic in arrivo dal Nord Europa, dove l’influencer e fidanzata di Jannik Sinner è transitata per incontrare la sua famiglia e le amiche e gli amici più stretti, ecco rientrare a Sesto anche il campione altoatesino come testimonia la fotografia scattata e pubblicata da Roberto Baggio sul volo che ha ospitato il campione e l’attuale numero 2 del ranking mondiale. Un incrocio epico, che ha consentito l’immagine divenuta già virale che li ritrae insieme di ritorno da Dubai.

Roberto Baggio incontra Sinner in volo per l’Italia

Roby Baggio si trovava in Arabia ospite della Lega per via della Supercoppa, vinta dal Napoli contro il Bologna in una finale che ha fissato lo stato di forma degli azzurri, mentre Jannik Sinner ha infatti terminato la pre-season a Dubai ed è quasi pronto a inaugurare la nuova stagione, che per lui comincerà da Seul, in Corea del Sud, dove il 10 gennaio sfiderà in una esibizione il rivale Carlos Alcaraz. Nuovo continente e nuovo coach, per Carlito mentre l’azzurro nulla cambia per agganciare e superare lo spagnolo nella classifica mondiale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Jannik ha passato circa un mese al caldo per la preparazione di alto livello frequentando la Mouratoglou Tennis Academy Jumeirah, ma prima di salire su un aereo e volare dall’altra parte del mondo si concederà qualche giorno nella sua Sesto per trascorrere il Natale con la famiglia. Poi si dirigerà verso Monte-Carlo, dove abita. Da calciatore mancato, vedere un genio come Baggio deve essere stato un dono. O l’ennesimo esempio di quanto nulla sia causale, considerata la programmazione che lo interessa.

Lo scatto diventato virale

Di rientro anche l’ex attaccante di Juve, Fiorentina e Nazionale che ha riconosciuto Sinner e lo ha “costretto” al selfie: “Sempre bello vederti Fenomeno” recita la dida confezionata per l’occasione a pochi giorni dal Natale che lo vedrà rientrare a San Candido con il probabile ricongiungimento con Laila Hasanovic.

Rispetto a quanto trapelato, per Jannik è prevista una tappa in Costa Azzurra, a Monte-Carlo dove risiede, prima di riprendere un aereo che lo condurrà verso la nuova stagione con la controversa esibizione in Asia, in Corea del Sud. Sempre che non ci siano ulteriori cambiamenti, dettati da motivazioni legate a questioni private quanto per accordi pregressi.

Pausa a Sesto, casa e poi Corea del Sud con Alcaraz

Il ritorno dall’Arabia è stato programmato da Jannik nel mezzo di una fase delicata, ma Sinner ha deciso di fare uno stop tra le sue Dolomiti prima di ripartire. In fin dei conti anche il Billionaire con Flavio Briatore e Fernando Alonso, come il GP di Abu Dhabi di Formula 1 e infine la finale della Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo in Qatar sono svaghi prossimi a lavoro e attività obbligate per il campione di tennis.

Per i prossimi giorni, dunque, solo Haus Sinner e la sua Sesto con mamma Siglinde, papà Hanspeter e il fratello Mark con le persone a lui più care prima di tornare a Monte-Carlo e riprendere l’attività in Corea del Sud.