Jannik Sinner e Diletta Leotta, il legame insospettabile tra il numero 1 del tennis e la reginetta della tv

Il rosso di San Candido e la bionda di Catania uniti da una curiosa coincidenza: sono stati lo stesso giorno, il 16 agosto. Jannik nel 2001, Diletta nel 1991.

C’è un filo sottile che unisce idealmente le due estremità dell’Italia, Sesto Pusteria e Catania, e che coinvolge due indiscussi numeri 1: Jannik Sinner, il fenomeno del tennis mondiale, e Diletta Leotta, la reginetta della tv. Un legame insospettabile, una coincidenza curiosa e innegabile: sono nati lo stesso giorno. Ha fatto prima Diletta, che è venuta al mondo il 16 agosto 1991. Dieci anni dopo, invece, è nato Jannik. Due personaggi molto amati dal pubblico, nei rispettivi ambiti. E altrettanto chiacchierati. Due “big” nati sotto il segno del Leone: e forse non poteva essere altrimenti. Auguri di buon compleanno a entrambi.

I 24 anni di Jannik Sinner da numero 1 del ranking

Jannik proverà a…farsi un bel regalo centrando l’ennesima finale a Cincinnati, l’ultimo Masters 1000 prima degli US Open. Per il rosso di San Candido, che nei quarti non ha dato scampo a Felix Auger-Aliassime, è in programma la sfida contro il francese Terence Atmane, che prima del match è apparso piuttosto baldanzoso. Appuntamento fissato alle 21 italiane, le 15 dell’Ohio: una sfida bollente, dunque, viste e considerate le temperature “da forno” che stanno caratterizzando il torneo organizzato da Ben Navarro, papà di Emma, la giocatrice che avrebbe dovuto accompagnare Jannik nel doppio misto a Flushing Meadows e che all’ultimo gli ha dato buca.

I 34 anni di Diletta Leotta, regina dello sport in tv

Se Jannik è impegnato come da calendario dall’altra parte del mondo, lontano da mamma Siglinde, papà Hanspeter e dal fratello Mark, oltre che da Laila Hasanovic, la modella danese che sembra aver preso un posto importante nel suo cuore, Diletta può festeggiare il compleanno nella sua Sicilia. La conduttrice sta postando con puntualità gli scatti delle sue vacanze, documentando tutti i suoi spostamenti con immagini sempre molto apprezzate dai suoi follower. L’ultima collection la ritrae sulla spiaggia di Brucoli, perla sullo Ionio non lontana da Augusta: momenti di svago e spensieratezza in attesa dell’inizio del campionato.

Il futuro di Jannik Sinner e di Diletta Leotta

Già delineati anche i prossimi impegni dei due. Dalla prossima settimana Sinner sarà di scena a New York nell’ultimo Slam stagionale, gli US Open: c’è da difendere il titolo vinto lo scorso anno, che vale 2000 punti nella classifica ATP, dalle insidie di Carlos Alcaraz e degli altri pretendenti al trono. Poi per il campione altoatesino ci saranno due settimane di pausa prima del successivo torneo a Pechino. Diletta Leotta, invece, tornerà a bordo campo nel prossimo weekend su DAZN in attesa di una stagione televisiva che dovrebbe vederla sempre più protagonista anche sulle reti generaliste: si sussurra di un ruolo di primo piano per lei su Mediaset.