Stesso ristorante, ma con un trofeo che l’Italia attendeva tornasse azzurro da 50 anni. Ci voleva Jannik Sinner perché un campione riprendesse il discorso interrotto mezzo secolo fa quando, agli Internazionali, comandava Adriano Panatta, mito vivente della racchetta e allora re della terra battuta. A Roma come a Parigi, in quel Roland Garros obiettivo dichiarato della stagione da Jannik e i suoi. Ora si prenderà qualche giorno di riposo, per rilassarsi in vista dell’impegno con il Grande Slam e rimettersi in regola. Ma prima? Ricucito il rapporto con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha salutato con calore anche i genitori del numero 1, Hanspeter e Siglinde, Sinner si è poi dedicato agli impegni consueti riuscendo a ritagliarsi una cena per i festeggiamenti. Nello stesso locale dove aveva mangiato, proprio un anno fa.
- Sinner re di Roma, festa riservata
- L'indizio di Laila Hasanovic
- Il ritorno a Montecarlo, poi Parigi e il Roland Garros
Sinner re di Roma, festa riservata
A sottolineare la circostanza, lo stesso ristoratore che ha festeggiato il ritorno di Jannik nel suo locale – molto noto a Roma – a 12 mesi di distanza dalla finale amara contro Carlos Alcaraz. Le cose cambiano, i risultati delle partite e delle finali pure. Quindi tavolata e festeggiamenti ancora in corso a circa un anno di distanza da quella domenica non proprio indolore per lui, ma della quale conservava ottimi ricordi sul versante culinario tant’è che, nelle immagini social, il tavolo è riservato a un numero importanti di commensali: famiglia e staff, si intenda.
Foto di rito conclusiva, saluti e accoglienza calorosa per il nuovo Re di Roma. Insieme a loro Sinner ha lasciato quindi il Centrale per andare all’Osteria Pirò, noto ristorante di pesce nel cuore di Roma. “Certi match finiscono. La voglia di Pirò no!”, ha scritto il profilo ufficiale dell’osteria su Instagram, “bentornato Jannik Sinner e congratulazioni per ieri”. Non è la prima volta che infatti l’azzurro prenota un tavolo da Pirò, uno dei suoi ristoranti di fiducia durante gli Internazionali. Ma dopo che cosa ha fatto e dove andrà il nostro numero 1?
L’indizio di Laila Hasanovic
Qualche indizio ce lo ha consegnato, nelle sue storie, la fidanzata di Sinner, Laila Hasanovic, la quale ha pubblicato delle foto dalla terrazza da cui si è affacciata stamani che guarda all’inconfondibile Cupolone della Basilica di San Pietro sullo sfondo. Una veduta tipica, da Monte Mario e da un noto e lussuoso albergo.
La trasferta romana si chiuderà oggi, con il rientro a Montecarlo, dove vive, per il campione azzurro, stando anche all’indizio discreto della sua compagna.
Il ritorno a Montecarlo, poi Parigi e il Roland Garros
“Ora riposerò per 2-3 giorni, quindi la felicità per questa vittoria mi durerà 2-3 giorni”, ha annunciato in conferenza stampa dopo il trionfo del Foro, “dopo Montecarlo non è stato così perché sono andato subito a Madrid”.
Il progetto era chiaro: il torneo spagnolo assumeva il senso dovuto, era un tassello fondamentale nella rincorsa ai Masters 1000 prima e con Roma. Adesso può frenare e concedersi una piccola pausa indispensabile per ritrovarsi, prima di ripartire con Parigi e tornare agli impegni della sua fitta agenda.