Stesso ristorante, ma con un trofeo che l’Italia attendeva tornasse azzurro da 50 anni. Ci voleva Jannik Sinner perché un campione riprendesse il discorso interrotto mezzo secolo fa quando, agli Internazionali, comandava Adriano Panatta, mito vivente della racchetta e allora re della terra battuta. A Roma come a Parigi, in quel Roland Garros obiettivo dichiarato della stagione da Jannik e i suoi. Ora si prenderà qualche giorno di riposo, per rilassarsi in vista dell’impegno con il Grande Slam e rimettersi in regola. Ma prima? Ricucito il rapporto con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha salutato con calore anche i genitori del numero 1, Hanspeter e Siglinde, Sinner si è poi dedicato agli impegni consueti riuscendo a ritagliarsi una cena per i festeggiamenti. Nello stesso locale dove aveva mangiato, proprio un anno fa.

Sinner re di Roma, festa riservata

A sottolineare la circostanza, lo stesso ristoratore che ha festeggiato il ritorno di Jannik nel suo locale – molto noto a Roma – a 12 mesi di distanza dalla finale amara contro Carlos Alcaraz. Le cose cambiano, i risultati delle partite e delle finali pure. Quindi tavolata e festeggiamenti ancora in corso a circa un anno di distanza da quella domenica non proprio indolore per lui, ma della quale conservava ottimi ricordi sul versante culinario tant’è che, nelle immagini social, il tavolo è riservato a un numero importanti di commensali: famiglia e staff, si intenda.