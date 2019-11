Jannik Sinner fissa l'appuntamento con le Finals

Mentre il tennis italiano festeggia l’approdo di Matteo Berrettini alle Atp Finals, l’altro talento azzurro esploso nel 2019, Jannik Sinner… prende le misure.

Il talento bolzanino ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "L'Italia non è mai stata cosi' forte nel maschile, abbiamo 8-9 giocatori nei top 100, il 10% negli Slam, vuol dire tanto. Matteo ha fatto una grandissima stagione e se l'e' meritato, adesso tiferemo tutti per lui".

Sinner non sembra stupito della propria ascesa così rapida e sogna le Finals che dal 2021 si giocheranno a Torino: "È andato tutto molto veloce, so di aver un buon potenziale e questo si è visto in stagione. Entro quanti anni penso di poter andare alle Atp Finals? Non è facile, la strada è ancora lunga. Ne riparliamo fra quattro anni, magari succede prima, magari dopo…".



SPORTAL.IT | 03-11-2019 14:49