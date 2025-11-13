La presenza della modella e fidanzata segna un cambio di strategia netto rispetto al passato e al peso del suo privato nel pubblico

Il suo ritorno era accompagnato da aspettative elevatissime. Eppure Laila Hasanovic, modella danese di origine serba incline a gestire per mestiere il potere mediatico suscitato dal suo passaggio, non è che una co protagonista di quanto si sta consumando in campo alle Nitto ATP Finals. Non si può certo rimanere indifferenti, al cambio di paradigma scelto dallo staff di Jannik Sinner il quale anche ieri sera ha strapazzato Alexander Zverev, incolpevole di quanto stesse accadendo. Va osservato, forse addirittura studiato. Tra cuoricini e anelli, è lei la protagonista della serata nel box dal quale segue il match che dona a Sinner la semifinale.

Laila Hasanovic alle Nitto ATP Finals per Siner-Zverev

Sobria, elegante quanto basta per assistere a una partita di tennis, ha catturato l’attenzione il suo sorriso misterioso al pari di quegli sguardi d’intesa a distanza e l’anello, molto prezioso ma delicato e raffinato, indossato già. Il cuoricino, studiato o meno, aveva fatto il resto. Si è costruita una narrazione che vuole Sinner più incline a comunicare quel lato privato che ha sempre sottratto alla cronaca con Anna Kalinskaya e, soprattutto, Maria Braccini.

Per sua stessa ammissione, Jannik è alquanto scaramantico e la presenza costante della sua fidanzata, modella avvezza a fotografi e telecamere, potrebbe essere dettata proprio dalla convinzione che trasmetta una certa positività. Ormai va inclusa nel cerchio magico.

Sinner contro Zverev, Laila presente

Contro Zverev, Jannik ha centrato la possibilità di approdare senza ulteriori stress in semifinale. Obiettivo assolutamente fattibile per lui, che arrivava una striscia vincente a Parigi e Vienna e da detentore del titolo del 2024: il suo intento è ribadire il concetto, accumulare punti e mettere una distanza necessaria da Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo è nel girone Connors, avversario di Lorenzo Musetti il quale deve trovare le risorse indispensabili ad abbatterlo stasera per proseguire dopo l’impresa contro De Minaur. Anche se ciò volesse dire, anche per lui come Sinner, rinunciare alla Coppa Davis.

Laila Hasanovic nel box mentre assiste al match Sinner-Zverev

Rimane indubbiamente questo nodo, la decisione che ha spaccato il Paese. D’altronde la scelta di Jannik è intrinsecamente divisiva: lascia il gruppo per i suoi obiettivi sportivi e il resto di quanto condiviso con il suo staff, gli sponsor e le aziende che hanno stretto accordi e contratti con lui. Nulla di imprevisto. ma l’amarezza rimane tale.

Laila, dalla sua, gode di una visibilità riflessa che non ha mai agganciato con Mick Schumacher e il primo fidanzato ufficiale, calciatore noto ma non tanto quanto Sinner. La sua carriera di influencer è intanto esplosa ed è al centro di importanti progetti legati al mondo beauty e luxury.

Su Instagram Laila Hasanovic non ha aggiunto altro al video sulla sua mini vacanza in prossimità di Bressanone, a Sant’Andrea dove si è riservata momenti di autentico relax godendo dell’ospitalità di un resort magnifico in un contesto altrettanto splendido dove ha portato mamma e fidato cagnolino prima di arrivare a Torino, per le Finals.

Laila Hsanovic nel mirino dei fotografi all'Inalpi Arena

L’apertura rispetto al passato

In queste poche apparizioni, Hasanovic è stata la destinataria di segnali in codice però eloquenti da parte d Sinner e poi ha indossato un anello che suggerisce qualche riflessione ma non cancella di fatto il resto.

Jannik si mostra disinvolto e più libero di esprimere i propri sentimenti, certe componenti e le sensazioni più intime anche davanti a un pubblico che lo ama comunque, malgrado il no alla Davis. Il ragazzo è cresciuto, gestisce meglio anche queta componente della sua vita. In attesa anche dell’arrivo dei genitori Hanspeter e Siglinde e del fratello Mark, impegnati sui rispettivi fronti lavorativi.