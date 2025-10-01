Jannik Sinner senza Laila Hasanovic per la scalata su Alcaraz, un cuoricino distensivo anti crisi per Pechino

Il numero 1 ha vinto Pechino erodendo punti preziosi a Alcaraz, lontano da Laila Hasanovic impegnata a Ibiza in una nuova campagna

Non sapremo, se non per esplicita e diretta ammissione di uno o dell’altra, quale sia stata la ragione dominante pur ammettendo che le rispettive agende non consentono di incrociare impegni, rispettare accordi e contratti nella forma attuale. Emozioni parallele che si incontrano in un cuoricino, sui social che tanto contribuiscono alla narrazione di una storia romantica quanto a distanza: Jannik Sinner oggi è il vincitore del China Open, edizione 2025 di Pechino, mentre la sua fidanzata, la modella e influencer Laila Hasanovic è protagonista di una campagna meravigliosa di uno dei brand più celebri.

Come prevedibile, i suoi impegni l’hanno tenuta lontana dalla Cina, dove il numero 2 (ancora per quanto?) si ferme per partecipare a Shanghai. E erodere ancora quei punti utili alla causa: riprendersi la vetta, riprendersi ciò che è l’obiettivo principale di questi finale di stagione.

Sinner contro Alcaraz, la classifica dopo l’Atp 500 di Pechino

Con la vittoria di Sinner a Pechino, i punti in classifica diventano 10950 contro i 11540 messi via da Alcaraz, rivale in ogni singola sfaccettatura, in quel di Tokyo dove però Carlos ha accusato qualche problema fisico che lo avrebbe indotto a rinunciare al prossimo appuntamento in calendario in Cina. Nulla di irreparabile, speriamo. Se Jannik dovesse rimanere al livello di concentrazione dimostrato, pur con qualche tentennamento, anche in questo nuovo appuntamento in calendario da venerdì allora si potrebbe azzardare un certo ottimismo. Ottimismo con moderazione: ha guadagnato 170 punti sullo spagnolo.

Alla vigilia del Masters 1000 di Shanghai, un margine di 590 punti, 200 dei quali però Alcaraz dovrà scartarli, visto che a Shanghai non giocherà un torneo in cui lo scorso anno raggiunse i quarti di finale. Il campione azzurro potrebbe approfittarne.

Laila Hasanovic lontano, a Ibiza

Intanto Laila Hasanovic continua a postare storie da Ibiza, dove è atterrata, per un importante ingaggio in qualità di modella per un noto marchio dopo aver conquistato un ruolo di massima evidenza per la linea di cosmetici del gruppo Armani e il profumo a cui è legata come testimonial. Un’ascesa inarrestabile che di riflesso tocca anche il versante privato, personale.

Anche se non era presente a Pechino, la compagna di Sinner ha tenuto a manifestare apertamente il proprio apprezzamento per la vittoria del torneo cinese da parte di Jannik, nella finalissima contro Tien vinta con un duplice 6-2. Un cuoricino che si è attaccato al flusso di ben 260mila altri segnali di stima nel linguaggio social e che testimoniano i volumi imponenti che il nostro Jannik riesce a mobilitare.

Cuoricini da Hasanovic, dopo Anna Kalinskaya

Certo, non era la sola. Insomma, con lei Daniele De Rossi e altri sportivi nonché estimatori di Sinner il quale scender di nuovo in campo con una motivazione aggiuntiva dopo l’annuncio di Carlos, il rivale unico in questa fase storica. Silenzio assoluto da parte di Anna Kalinskaya e Maria Braccini, dopo questa vittoria.

La prima domina fino allo scorso anno, i suoi like e cuoricini imperversano. Un anno fa la stagione era quella del cuore nello zucchero, anche se la relazione tra Sinner e Kalinskaya non si è rivelata sempre semplice.

Ma Anna è stata capace di slanci improvvisi come il bacio iconografico agli Us Open 2024. Suo il cuoricino, sopra nello scroll anche all’ultimo post apprezzato da Laila che ha assistito al successo di Jannik da lontano, alle Baleari.

Assente anche un segno di distensione da parte di Maria Braccini, la quale ha però festeggiato un traguardo diverso, importantissimo. L’ex fidanzata del campione ha concluso gli studi e celebrando questo risultato notevolissimo sulla medesima piattaforma digitale, che separa ma un tempo univa riassumendo tutto, presenza a parte, in un cuoricino.