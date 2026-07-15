Dopo la vittoria di Londra si apre una nuova fase che vede ancora una volta centrali il ruolo della famiglia e della sua compagna, figura determinante nell'equilibrio conquistato

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Essere Jannik Sinner impone una disciplina fuori dall’ordinario, con le sue fragilità, le innegabili variazioni sul tema che rendono umano e riconoscibile il campione di Wimbledon, nonché riferimento per la Gen Z che proietta e si riconosce nei tratti meno ovvi del numero 1 del tennis mondiale. Ora, dopo ballo e riti inevitabili, Sinner si riserverà una stanza tutta per sé. Tre settimane di riflessione, divertimento e anche cura nei confronti delle relazioni che lo sostengono. La famiglia, e la sua compagna, sul versante personale come e più il suo staff lo sostengono. I piccoli down ci sono stati, ma sono stati affrontati e lo sono ancora oggi. La forma è differente. Per circa 20 giorni, Jannik si godrà il successo bis di Londra, la sosta rigenerante e Laila Hasanovic che gli è stata accanto e ha esternato le sue emozioni come mai, dal box di Wimbledon.

Sinner, il trofeo di Wimbledon alla famiglia

Dopo il trionfo per il secondo anno consecutivo, i famigliari di Jannik ovvero suo padre Hanspeter e sua madre Siglinde con il fratello maggiore Mark e la compagna sono tornati in Alto Adige a bordo di un volo privato, atterrato all’aeroporto di Bolzano martedì mattina. Dalle immagini si evince che Jannik non fosse a bordo dell’aereo che, in compenso, ha portato in Italia, in Alto Adige, il prestigioso trofeo inglese, il più celebre e importante del Grande Slam. Si prenderà una pausa, compatibilmente con l’agenda, anche con Laila Hasanovic celebrata a sua volta sugli account ufficiali di Wimbledon.

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Getty Images

L’abbraccio di Sinner allo staff

L’incontro con Kate Middleton

Jannik non ha accompagnato, stavolta, genitori e trofeo a casa. Per il numero uno al mondo sono in programma alcune settimane di pausa. Potrebbe rientrare in campo già a inizio agosto con il masters 1000 in Canada, dove risulta ufficialmente tra i partecipanti. Oppure, potrebbe decidere di saltare l’appuntamento e ripartire direttamente a metà agosto con il Cincinnati.

Simone Vagnozzi, suo coach con Darren Cahill, è stato chiaro: “Non è più il ragazzo mono-pensiero, è un uomo di 24 anni che ha in testa altre cose. Dobbiamo essere bravi a non stressarlo troppo, perché solo così potrà raggiungere l’obiettivo di durare nel tempo”.

Il ruolo di Laila Hasanovic

Perché dopo il Roland Garros e Parigi, non era affatto scontato questo Wimbledon. Così Sinner si allontana dalle ragioni che lo hanno trascinato nel misurarsi con l’incertezza, la sofferenza fisica che ha indagato, con il supporto del prof. Zangrillo del San Raffaele, e che da quanto dichiarato in conferenza, sta gestendo.

Con Laila Hasanovic si è già concesso una fuga romantica in Sardegna, rigenerante a livello fisico e mentale. Poi la modella danese si è gettata negli impegni di lavoro a Milano per Giorgio Armani e la Fashion Week e, a seguire, in un altro contesto. Metterà il tennis in stand-by per un po’ grazie a Laila, al centro di un patto che non conosce crepe e che consente ai due di seguire interessi professionali, obiettivi e curare il loro rapporto.

IPA

L’abbraccio con Laila

La prossima destinazione

Sulla prossima destinazione di Jannik non vi sono ancora riscontri, nonostante avesse scelto lo scorso anno di dedicarsi ai suoi genitori con i quali passa relativamente poco tempo, nel pieno della stagione estiva per Haus Sinner a Sesto, e la fidanzata.

Con Laila Hasanovic potrebbe decidere di riservarsi alcuni giorni di relax assoluto e di dedicarsi alla loro relazione, a cui tiene e tanto.

C’è anche poi un progetto importante, in chiave Fondazione: Explora III, che accoglierà Jannik Sinner per uno speciale programma di due giorni, il 24 e 25 luglio, durante una navigazione di cinque notti da Genova a Marsiglia. Nel corso di queste due giornate, un programma appositamente ideato offrirà opportunità esclusive di scambio autentico a un numero limitato di ospiti. Accanto a questi rari momenti condivisi a bordo, saranno disponibili su prenotazione anticipata esperienze selezionate ispirate alla performance e speciali incontri, espressione dello spirito e dei valori che guidano questa collaborazione. Uno dei momenti della sua permanenza a bordo sarà una serata a sostegno della Jannik Sinner Foundation e della MSC Foundation.