Sinner mollato da Laila a Dubai: fine della luna di miele, Jannik rimette il tennis al centro di tutto

La fidanzata del fuoriclasse azzurro è rientrata a Copenaghen: fine delle "distrazioni" per il rosso di San Candido, chiamato ora a intensificare la preparazione.

La luna di miele è ufficialmente finita. Jannik Sinner è rimasto solo soletto a Dubai, mentre Laila Hasanovic ha fatto rientro in Europa. Che poi, “solo soletto” per modo di dire. Ad accompagnare il rosso di San Candido nella seconda fase della preparazione rimane – di fatto – tutto il suo team al gran completo. Manca giusto la fidanzata del campione altoatesino, che attraverso i social ha reso noto di aver fatto le valigie per Copenaghen. Non senza un pizzico di nostalgia per il periodo emiratino, pieno di “calore” sotto ogni punto di vista. Giornate in cui, soprattutto, a riempire i suoi occhi e il suo cuore c’era Jannik.

Laila Hasanovic a Copenaghen: l’indizio su Instagram

A svelare la partenza di Laila verso la sua città d’origine è stata una story Instagram. In cui la bella modella, influencer e testimonial di brand di lusso ha condiviso un drink con ghiaccio ordinato nella capitale danese, citata espressamente nel tag relativo alla posizione. “Di nuovo al freddo ma l’ordine resta ghiacciato”, la didascalia della storia. Come a ribadire quanto sia difficile cambiare abitudini e modi di fare che si erano ormai radicati in lei, nelle ultime settimane. Chissà quanti di quei drink ghiacciati ha ordinato insieme a Jannik nella metropoli sul Golfo Persico, durante una luna di miele tanto intensa quanto destinata a esaurirsi presto. Forse: troppo presto.

Jannik e Laila, una luna di miele da “Mille e una notte”

Ci aveva preso gusto, Laila, alla bella vita con Jannik. Una vacanzina alle Maldive, un soggiorno da sogno nei migliori hotel di Dubai, la frequentazione di ristoranti e locali di fama e prestigio mondiale. Come la sera in cui sono stati paparazzati al Billionaire, insieme a Flavio Briatore e Fernando Alonso. O come quando, in occasione del GP di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1, entrambi hanno potuto amabilmente passeggiare nel paddock, tra le vetture di F1, i box e gli obiettivi dei fotografi. Istantanee che hanno raccontato, senza timore di smentite, della notevole affinità tra i due.

Basta serate frizzanti: Sinner ora pensa solo al tennis

Una luna di miele bellissima, ma inevitabilmente breve. Perché i suoi impegni hanno richiamato Laila in Europa, mentre le scadenze future di Jannik impongono al rosso di San Candido di ridefinire le sue priorità. Basta, almeno per un po’, con le discoteche, le serate frizzanti e le passerelle, solitarie o condivise. Il tempo stringe e per Sinner diventa cruciale intensificare la preparazione in vista di gennaio. C’è da sudare, da trottare sotto la guida di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. C’è da lavorare ancor più duramente di quanto Jannik abbia già fatto fino a questo momento. Con un solo pensiero in testa, adesso: il tennis, gli Australian Open e quella sfida a Carlos Alcaraz da vincere per tornare numero 1.