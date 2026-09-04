L’arrivo di Laila Hasanovic incide sul programma nella misura che si deve. L’invito è stato accolto, come per le precedenti edizioni, in funzione dell’agenda e dei rapporti contrattuali che vigono e che hanno proiettato la stessa influencer e modella tra le principali testimonial di un brand che equivale al sogno. Anche al Lido, anche per il red carpet in Laguna che segna il passaggio a una stagione di avvicendamenti, impegni, ritorno alla prassi. Il tutto mentre Jannik Sinner prosegue nel suo personale programma di recupero a Torino, al J Medical (centro d’eccellenza e sempre assai frequentato) nell’aspettativa che il suo problema al ginocchio rientri e che il ritorno in campo e lo scontro con Carlos Alcaraz si consumi sui campi di tennis.
- Laila Hasanovic è arrivata a Venezia, Sinner al J Medical
- Le terapie senza sosta per il ginocchio
- Lido e poi Montecarlo?
Laila Hasanovic è arrivata a Venezia, Sinner al J Medical
Laila Hasanovic è arrivata a Venezia, ospite di Giorgio Armani brand a cui è legata da un rapporto professionale ormai noto e consolidato e che, nell’ambito del Festival, attraversa la bellezza della comunicazione e dell’arte cinematografica nel medesimo modo di sempre. Con eleganza e proponendo la visione di una donna impegnata e capace di esprimersi in ogni ambiente con stile e incarnando i valori contemporanei pur preservando la sua artigianalità.
Al Lido, Laila è giunta dopo un’estate intensa sul fronte delle presenze ma anche di distensione accanto a Jannik con il quale si è concessa qualche giorno tra Montecarlo e la Sardegna dove Sinner pare abbia intenzione di effettuare degli investimenti immobiliari.
Le terapie senza sosta per il ginocchio
Così mentre il numero uno del tennis mondiale si impegna a fare la spola tra Montecarlo e Torino, concedendo ai suoi estimatori la condivisione di una delusione parziale per la sua assenza dagli US Open, vinti due volte da Jannik e un piccolo baluardo in quanto ultimo Slam di stagione.
Il problema al ginocchio si è rivelato più centrale del previsto, la pianificazione del lavoro e dei tornei risente di ciò, al pari di quanto detto da Carlos Alcaraz in merito alla sua prospettiva – inedita – rispetto alla sua partecipazione ai prossimi appuntamenti in calendario.
Nel suo team, intanto, è stato anticipato da Sportnews.bz l’ingresso di Michael Ranalter, il quale lascerà l’HC Pustertal per entrare nel team di Jannik.
Lido e poi Montecarlo?
Dalla sua, magari in attesa di capire se Sinner approderà in Laguna, Laila Hasanovic è giunta con il suo staff ospite di Armani Beauty tra il 2 e il 3 settembre.
Giro per i canali in motoscafo, prima di prendere possesso della sua stanza in albergo e prepararsi per gli eventi in programma. Poi, cena al Cip’s Club (noto punto di riferimento veneziano in materia di cucina di alto livello). Tutto è pronto alla sua serata, d’incanto con sullo sfondo la meravigliosa e assolata Venezia, tappa per Laila Hasanovic quanto per Sinner. Montecarlo non è poi così lontana.