Jannik è stato fotografato con il padre in un resort mentre gioca a golf, assente la mamma Siglinde. Poi dovrebbe partire e far ritorno a Dubai per la preparazione di altissimo livello con il suo team

Quanto sarà il tempo che Jannik Sinner trascorrerà con suo padre Hanspeter, e con la sua famiglia, risulterà stretto tra la finale delle Nitto ATP Finals di Torino e le due settimane di lavoro ad altissimo livello a Dubai. Lo attendono Simone Vagnozzi, che gli ha dedicato un post su Instagram ad alta fedeltà ma altrettanto vigoroso, e Darren Cahill che ha rivisto i suoi programmi dedicando un altro anno al campione altoatesino. Laila Hasanovic, intanto, ha postato da Copenhagen da quel che pare per ritagliarsi il suo spazio impegnata sul versante moda e relativi contratti stretti con brand sempre più legati al luxury con cui lavora.

Sinner sul lago di Garda solo con papà Hanspeter

In una delle località più suggestive e panoramiche sul lago di Garda, stando a quel che è emerso dalle poche foto visibili sui social, Sinner starebbe passando una breve sosta con suo padre Hanspeter, che lo accompagna sui campi di golf dopo aver mancato la finale della Nitto ATP Finals a cui era presente solo Mark, il figlio maggiore. Una vacanza all’insegna del relax, come testimoniano le immagini postate su facebook e che lo ritraggono nel circolo dopo gli scatti con Matteo Manassero:

Il tempo per i genitori e la famiglia

Di Siglinde, la mamma di Jannik, non c’è traccia: non una foto, non un commento. E nonostante sia stata presente, a soffrire e a gioire con lui, a Vienna e prima ancora a Londra per la felicità scaturita dalla vittoria di Wimbledon.

Forse la madre del campione altoatesino è ancora a Sesto, dove gestisce con il marito Haus Sinner, la struttura alberghiera di proprietà della famiglia. Un sogno che si è realizzato anche grazie ai loro sacrifici e all’impegno di Jannik. Laila, per ora, si dedica alle sue priorità in attesa di rivedere il fidanzato a breve. Magari dal lago Jannik e il padre ripartiranno per Sesto, in Val Pusteria, per raggiungere la mamma rimasta nel paese dove vivono.

Laila Hasanovic impegnata

La sua fidanzata, con la quale sarebbe prevista una vacanza di relax e sole, lo aspetta tra un impegno di lavoro e l’altro ma nel frattempo cura i suoi account, Instagram in particolare e gli impegni che avrebbe già avuto a Copenhagen. Poi sarà Dubai e da qui si ripartirà.

I suoi genitori, dopo anni di lavoro in un rifugio, hanno una loro attività al centro del paese, una struttura alberghiera che costituisce il sogno della sua famiglia, dei suoi genitori e anche di Jannik che si è allontana molto presto dalla cittadina montana ma che ama profondamente e dove torna, di tanto in tanto, per ricaricarsi.

Vista l’assenza di mamma e papà a Torino, potrebbe valutare se non già deciso di recarsi in Alto Adige per trascorrere alcuni giorni di riposo e godersi i suoi, ipotesi che avrebbe ancora più senso con la fidanzata impegnata in Danimarca. Da lì infatti pare abbia postato Laila.

La mamma non sarebbe invece presente a Soiano, dove stanno passando alcuni giorni Jannik e il padre che non aveva lasciato Sesto per la finalissima anti Alcaraz, il quale è stato costretto al forfait per via di un edema.

Per Sinner relax, poi Dubai e gli Australian Open

Non ci è dato sapere perché i genitori di Sinner non fossero presenti a Torino e se Jannik raggiungerà Sesto a breve, soprattutto dopo quanto accaduto a Vienna e le dichiarazioni del campione non risolvono del tutto gli interrogativi. “Hanno cose più importanti da fare”, aveva liquidato così la domanda.

Con Laila Hasanovic, che è stata presentata ufficialmente a mamma e papà a Vienna, Sinner dovrebbe ripartire per una breve vacanza. Qualche giornata appena di divertimento, dopo la Costa Smeralda lo scorso luglio e il ghiacciaio dello Stubai in ottobre, per raggiungere il suo team a Dubai. Simone Vagnozzi e Darren Cahill lo prepareranno con adeguati presupposti a quel che verrà agli Australian Open.

Se non lo vediamo in Coppa Davis le ragioni sono e rimangono quelle note: Alcaraz c’è e l’Australia non è poi così lontana.