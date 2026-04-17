Quel tesoretto che sta costruendo, con dedizione e fatica migliorando risposta e prima di servizio, sta portando Jannik Sinner oltre l’obiettivo di questa prima parte di stagione, che ha regalato al campione altoatesino il primo trofeo sulla terra a Montecarlo. Un trionfo casalingo più che una semplice vittoria che, abbinato al ritorno al vertice del ranking, ha affossato il rivale spagnolo. Carlitos Alcaraz ha avuto un down in quella finale evidente, ma nulla lasciava presagire lo stop a causa del polso. Jannik deve approfittarne, partire da Madrid per arrivare a Roma in perfetta sintonia con l’obiettivo principale di questa parte dell’anno.

Il sorpasso di Sinner a Montecarlo, ora c’è Madrid

Il sorpasso c’è stato. Adesso deve riuscire a mantenere intatto se non migliorare quel divario che lo separa dall’avversario. A partire da Madrid, a cui ha detto già no Nole Djokovic. Certo, non è stato indolore, né privo di successi interrotti soprattutto dopo le ATP Finals di Torino che avevano illuso fosse più facile il rientro.

La conquista degli Australian Open da parte di Carlitos aveva consacrato lo spagnolo come il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam, incidendo sull’umore di riflesso anche di Sinner il quale aveva accusato un piccolo contraccolpo subito dopo. Ma è ripartito, perché come sostiene Adriano Panatta, è la testa a comandare.

Dopo l’Australia, Alcaraz aveva messo via 3350 punti di vantaggio su Jannik, il quale aveva perso i punti dell’anno precedente quando aveva centrato il titolo. A sostenerlo, però, era la possibilità di recuperare in una fase che si è rivelata centrale nel quadro classifica ATP.

Sinner pronto per Masters 1000 Madrid

Jannik arrivava dai tre mesi di squalifica smaltiti in concomitanza, nel 2025, con il Sunshine Double che ha centrato per la prima volta a stagione in corso. Punti guadagnati, mentre Carlos aveva il suo da difendere. Ha sprecato, Alcaraz. Invece, Sinner ha acquisito maggiore fiducia nelle sue qualità e potenziato, nel suo gioco, la risposta che ha migliorato e sulla terra la prima che è servita a Montecarlo per spezzare l’ennesima sequenza di mancati risultati sulla terra.

Perché Sinner deve approfittare dell’assenza di Alcaraz

Arriviamo al punto. Perché Sinner deve assolutamente provare a giocare, e bene, a Madrid? Per la classifica, prima di tutto. La differenza tra i due contendenti è esigua e ciò ci viene suggerito da ranking, punti e calendario che aiutano e suggeriscono la centralità di Madrid, Masters 1000 anch’esso, che avrebbe consentito a Carlos di tornare potenzialmente numero 1 ma che non lo vedrà operativo a causa del problema fisico riportato a Barcellona.

Quindi perde quei 280 punti e scivola secondo la classifica live un po’ più giù. Attualmente, infatti Jannik è avanti per appena 110 punti.

Il consolidamento per Roma

Con questo rimescolamento delle carte, l’azzurro si garantisce con Madrid una discreta difesa del suo primato, soprattutto in considerazione che sovrapponendo anno su anno per l’italiano i mesi di squalifica erano stati esauriti con il suo rientro a Roma, agli Internazionali che lo attendono per celebrare la stagione d’oro del tennis italiano.

A Roma, Jannik deve e può approdare da numero 1 del ranking e con quel giusto vantaggio di punti che lo proietterebbe già avanti, verso la riconferma dell’ennesimo scontro al vertice con lo spagnolo che sia in Italia sia al Roland Garros punta a riconfermare la sua superiorità sulla terra che, pure, non gli è stata sempre amica. Ma questa è un’altra questione.