In questo lunedì post celebrazione a Madrid, Roma è attraversata dall’inevitabile frenesia dettata dall’imminenza dell’evento tennistico dell’anno ovvero gli Internazionali d’Italia con, in più, la presenza al Quirinale delle nazionali capaci di vincere Coppa Davis e Billie Jean King Cup. L’apoteosi, però, è nell’arrivo atteso e inevitabile di Jannik Sinner sbarcato – come programmato – a Ciampino nella tarda mattinata, a bordo di un volo privato in compagnia dei suoi coach, Simone Vagnozzi e Darren Cahill, parte nevralgica del suo staff.
- A Roma è arrivato Sinner
- Volo privato da Madrid
- Internazionali d'Italia, l'obiettivo di Sinner
- Il sorteggio e i rischi nel percorso di Jannik
A Roma è arrivato Sinner
A Roma, Sinner arriva da numero 1 del ranking mondiale forte dell’ultimo record messo a segno a Madrid dove ha vinto una finale contro Zverev quasi irreale, in un’oretta scarsa e con una sequenza di colpi ancora più ricca e angolazioni di precisione sulla terra che dimostrano il crescendo che il campione azzurro ha maturato. Un biglietto da visita poderoso per gli Internazionali, torneo centrale nella costruzione di un tesoretto in assenza di Alcaraz e non solo, dunque, per l’orgoglio di riscatto.
Nella Capitale, Jannik è approdato con la consapevolezza di vantare miglioramenti evidenti, dimostrati sul campo spagnolo e a ribadire la sua superiorità nei Masters 1000. Non c’era Carlos, come non ci sarà a Roma per i problemi che lo affliggono al polso.
Sinner a Ciampino
Volo privato da Madrid
Sinner e il suo staff, a partire dai suoi coach, sono sbarcati all’aeroporto romano di Ciampino a bordo di un aereo privato che ha consentito a Jannik di arrivare nella Capitale direttamente da Madrid, dove ha conquistato il titolo nella giornata di domenica.
In questo modo, ha evitato ulteriori strapazzi, potrà allenarsi e rispettare tutti i punti in tabella da qui al suo esordio sul campo del Foro Italico, per la prima dopo la scomparsa di Nicola Pietrangeli.
Quasi certamente debutterà sabato 9 maggio, stando a quel che si evince dal sorteggio andato in scena a Piazza Navona nella mattinata del 4 maggio.
Internazionali d’Italia, l’obiettivo di Sinner
Lo spagnolo lascia spazio a Sinner che saprà ottimizzare. Con lui, a Ciampino, sono arrivati anche Cahill e Vagnozzi che si sono riuniti e che lo sostengono e lo guidano in questa sequenza di tornei perfetti utili a consolidare il primato, i punti e la distanza dal diretto avversario che minaccia il dominio dell’altoatesino.
Se prima avevano optato per l’alternanza, adesso sono indivisibili e controllano e supportano Sinner ad ogni passo come il resto del suo staff, d’altronde.
Vagnozzi all’arrivo
Il sorteggio e i rischi nel percorso di Jannik
Stamani il sorteggio lo ha collocato in un percorso abbordabile, assolutamente alla sua portata: secondo turno, Jannik se la vedrà con uno tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen.
Una qualche insidia, seppur ridotta, ci sarebbe per il campione azzurro: al terzo turno potrebbe incontrare Mensik il quale non evoca ricordi piacevolissimi o addirittura un derby da sogno con Matteo Berrettini. Più avanti potrebbe rivedere Fils, ma per ora si tratta di quel che potrebbe accadere. Appuntamento a sabato ed è già corsa al biglietto per vederlo, anche solo in allenamento al Foro Italico.