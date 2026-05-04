Nella Capitale, Jannik è approdato con la consapevolezza di vantare miglioramenti evidenti, dimostrati sul campo spagnolo e a ribadire la sua superiorità nei Masters 1000 . Non c’era Carlos , come non ci sarà a Roma per i problemi che lo affliggono al polso.

A Roma , Sinner arriva da numero 1 del ranking mondiale forte dell’ultimo record messo a segno a Madrid dove ha vinto una finale contro Zverev quasi irreale, in un’oretta scarsa e con una sequenza di colpi ancora più ricca e angolazioni di precisione sulla terra che dimostrano il crescendo che il campione azzurro ha maturato. Un biglietto da visita poderoso per gli Internazionali , torneo centrale nella costruzione di un tesoretto in assenza di Alcaraz e non solo, dunque, per l’orgoglio di riscatto.

In questo lunedì post celebrazione a Madrid , Roma è attraversata dall’inevitabile frenesia dettata dall’imminenza dell’evento tennistico dell’anno ovvero gli Internazionali d’Italia con, in più, la presenza al Quirinale delle nazionali capaci di vincere Coppa Davis e Billie Jean King Cup . L’apoteosi, però, è nell’arrivo atteso e inevitabile di Jannik Sinner sbarcato – come programmato – a Ciampino nella tarda mattinata, a bordo di un volo privato in compagnia dei suoi coach, Simone Vagnozzi e Darren Cahill , parte nevralgica del suo staff.

Sinner e il suo staff, a partire dai suoi coach, sono sbarcati all’aeroporto romano di Ciampino a bordo di un aereo privato che ha consentito a Jannik di arrivare nella Capitale direttamente da Madrid, dove ha conquistato il titolo nella giornata di domenica.

In questo modo, ha evitato ulteriori strapazzi, potrà allenarsi e rispettare tutti i punti in tabella da qui al suo esordio sul campo del Foro Italico, per la prima dopo la scomparsa di Nicola Pietrangeli.

Quasi certamente debutterà sabato 9 maggio, stando a quel che si evince dal sorteggio andato in scena a Piazza Navona nella mattinata del 4 maggio.

Internazionali d’Italia, l’obiettivo di Sinner

Lo spagnolo lascia spazio a Sinner che saprà ottimizzare. Con lui, a Ciampino, sono arrivati anche Cahill e Vagnozzi che si sono riuniti e che lo sostengono e lo guidano in questa sequenza di tornei perfetti utili a consolidare il primato, i punti e la distanza dal diretto avversario che minaccia il dominio dell’altoatesino.

Se prima avevano optato per l’alternanza, adesso sono indivisibili e controllano e supportano Sinner ad ogni passo come il resto del suo staff, d’altronde.

Vagnozzi all’arrivo

Il sorteggio e i rischi nel percorso di Jannik

Stamani il sorteggio lo ha collocato in un percorso abbordabile, assolutamente alla sua portata: secondo turno, Jannik se la vedrà con uno tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen.

Una qualche insidia, seppur ridotta, ci sarebbe per il campione azzurro: al terzo turno potrebbe incontrare Mensik il quale non evoca ricordi piacevolissimi o addirittura un derby da sogno con Matteo Berrettini. Più avanti potrebbe rivedere Fils, ma per ora si tratta di quel che potrebbe accadere. Appuntamento a sabato ed è già corsa al biglietto per vederlo, anche solo in allenamento al Foro Italico.