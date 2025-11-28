Un contenuto video del campione altoatesino annuncia la sfida con Carlos Alcaraz al centro delle polemiche. Nessuna foto o indiscrezione dalle Maldive dove Jannik starebbe trascorrendo una vacanza con la fidanzata

Per quanto sia possibile, Jannik Sinner e Laila Hasanovic mantengono estrema cautela nonché discrezione sulla pausa (quasi romantica) che si sarebbe concesso il campione altoatesino con la fidanzata, dopo la vittoria delle Nitto ATP Finals a Torino. La finale contro Carlos Alcaraz ha conferito intensità, e anche pathos, al dualismo tra i due migliori tennisti del circuito pro che saranno antagonisti in un match-esibizione in Corea che ha già destato così notevoli perplessità, e innumerevoli critiche. Le motivazioni sono rilevanti quanto deducibili, per via della posta in palio e del calendario. Scegliere implica rinunce, esposizioni a giudizi che possono rivelarsi poco lusinghieri, vedi Davis. Il video di Jannik, seguito a quello di Carlitos, rompe il silenzio sulla sua vacanza con la fidanzata danese e soprattutto riaccende l’attenzione mediatica su quel che sarà.

Sinner alle Maldive con Laila Hasanovic

Com’è noto, Sinner è volato alle Maldive trovando sullo stesso aereo Aleksander Zverev, suo avversario in innumerevoli match compresa anche l’esperienza Finals. Come sempre cordiale, si è prestato a un selfie che il tedesco ha condiviso innescando quesiti che, in parte, sono stati soddisfatti dal trend tennistico così come determinate iniziative possono spiegare e che mettono in primo piano gli accordi che gli stessi hanno con resort e importanti realtà del settore alberghiere e dell’accoglienza.

Tornando a Sinner, alle Maldive, sarebbe arrivato per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax e del mare con la compagna Laila Hasanovic la quale lo ha seguito ad ogni incontro, senza interruzione, dal box delle Finals riservato a team e familiari. La modella e influencer danese sedeva, infatti, vicino al fratello Mark che ha raggiunto a Torino Jannik, il quale ha passato un breve soggiorno sul lago di Garda con il padre, Hanspeter.

ANSA

Laila Hasanovic e Jannik Sinner

Le omissioni dalla vacanza

Nulla trapela su questi giorni di pausa, di stacco completo dalle questioni tennistiche. La stessa presenza di Laila è totalmente avvolta dal mistero: sul suo account compaiono solo post e storie legate alla sua attività professionale, in qualità di ambassador di brand del segmento luxury e poco più. Solo il cagnolino Snoopy fa eccezione.

Non un segnale, non un messaggio: nulla che vada oltre gli impegni concordati con sponsor e aziende, nel pieno rispetto della loro privacy.

Sinner rompe il silenzio con un video

Diverso il discorso per Sinner che ha pubblicato, sotto l’account ufficiale dell’organizzazione, un video in cui saluta i suoi ammiratori coreani che lo attendono rivelando come la prossima visita in Corea lo elettrizzi, ammettendo inoltre di aver visto (da appassionato di serie tv) anche Squid Game.

Alcaraz ha fatto lo stesso. Video, saluto e appuntamento al grande match contro Jannik a tutti gli ammiratori, richiamati all’ordine. Il campione altoatesino è atteso a Dubai, dove Simone Vagnozzi e Darren Cahill, lo seguiranno per una preparazione ad altissimo livello prima di partire alla volta dell’altra parte del mondo con tappa, e annesse polemiche già dilaganti, in Corea.