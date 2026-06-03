Jannik Sinner in Sardegna per ritrovarsi dopo la debacle del Roland Garros, sui social le foto e il ruolo di Laila Hasanovic

Il numero 1 del ranking ATP è stato fotografato dai tifosi prima a Olbia poi altrove per una breve vacanza pare in compagnia di Laila Hasanovic

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

I social stavolta confermano quel che si poteva intuire, dopo lo tsunami scaturito dall’uscita di scena da Parigi nella modalità infausta e paradossale vista sul campo del Roland Garros. Jannik Sinner, numero 1 del ranking, sta cercando leggerezza in una fase delicata dopo gli esami diagnostici effettuati al J Medical. Per allontanare i timori che scaturiscono dalle plausibili risposte derivanti dagli accertamenti effettuati. Quale che sia il male che ha trascinato Jannik nella debacle parigina, oggi sarebbe in Sardegna per scansare quei fantasmi che hanno accompagnato la vicenda della sua eliminazione dallo Slam più ambito, l’obiettivo dichiarato della stagione.

La fuga di Sinner in Sardegna

Sinner sarebbe atterrato in Sardegna con un jet privato, all’aviazione generale dell’aeroporto di Olbia, nella giornata di domenica 31 maggio poco dopo essere stato intercettato a Montecarlo dai suoi estimatori: oggi si troverebbe a Porto Rafael, nel territorio di Palau per qualche giorno di assoluto relax.

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Non confermata ma intuibile la presenza della fidanzata Laila Hasanovic, libera da impegni professionali, che lo avrebbe accompagnato in questa breve vacanza sarda dove aveva già in passato trovato rifugio.

La ricerca di una pausa di relax

La sua presenza, con relativo passaggio in aeroporto, non è passata inosservata: su Instagram sono già diversi i selfie con i suoi tifosi e qualche scatto che sarebbe riconducibile al tour delle isole dell’Arcipelago di La Maddalena.

Nel luglio del 2025, per esempio, aveva scelto la Costa Smeralda e dintorni – anche in questo caso tra relax e gite in barca – subito dopo la vittoria di Wimbledon come anche l’estate prima aveva passato giorni lieti con la tennista russa, e sua ex compagna, Anna Kalinskaya prima di dover dare forfait alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sinner in attesa di Wimbledon

La ricerca di un luogo lontano dal clamore, prossimo alla tranquillità ricercata da Sinner potrebbe consentire a Jannik di rimettere insieme l’equilibrio, anche ottimismo e un certa e imprescindibilità serenità indispensabile ad affrontare Wimbledon.