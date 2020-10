Jannik Sinner si fa una domanda e dà una risposta

Jannik Sinner si è raccontato a ‘La Stampa’. Facendo interessanti considerazioni. “La cosa migliore che ho non sono i colpi – ha assicurato l’altoatesino -. Anzi, se parliamo di quelli, non credo di avere tanto talento. Il mio vero talento è un altro, e lo devo alla mia famiglia, che mi ha trasmesso il rispetto per il lavoro, e insegnato a dare sempre il massimo”.

“Ma la gente cosa sa di me – si è poi domandato Jannik -? Mi osserva quando entro in campo, concentrato al massimo, e pensa: “questo è uno chiuso”. Invece chi mi conosce fuori dal campo sa che sono aperto, che parlo di tutto con tutti. In campo me ne sto zitto, ma so divertirmi un casino, perché ci vuole anche quello”.

OMNISPORT | 28-10-2020 12:51