Lo sanno tutti, il cuore di Jannik Sinner batte per il Milan. Eppure, il rosso di San Candido ogni tanto si concede qualche “scappatella”. E a rivelarlo è stata proprio la formazione di cui Jannik è “amante”. Con un scatto su Instagram i ragazzi dell’OSG 3 Zinner, club di Sesto Pusteria che milita nella seconda lega amatoriale dell’Alto Adige, hanno mostrato con orgoglio l’ultima apparizione del fuoriclasse del tennis. “Non è stata la sua prima visita da noi”, hanno specificato con malcelato compiacimento i social media manager della piccola formazione altoatesina.
- Il post dell'OSG 3 Zinnen: "Sinner è venuto a trovarci"
- Tennis, sci, F1 e calcio: le passioni sportive di Jannik
- Sinner a Sesto Pusteria, l'operazione rientro è iniziata
Il post dell’OSG 3 Zinnen: “Sinner è venuto a trovarci”
“All’inizio della settimana siamo riusciti a dare il benvenuto a Jannik Sinner nel nostro campo per l’allenamento!“, si legge nel post Instagram diffuso online dall’OSG 3 Zinnen. “Non è stata la sua prima visita da noi: se capita, Jannik ama sempre passare da noi. Siamo naturalmente molto contenti di questo! Che sarà o meno ancora una volta il nostro portafortuna lo scopriremo sabato! La nostra prima squadra ospiterà l’ASV Reischach a Sesto“. Quindi un messaggio speciale per l’illustrissimo compaesano: “Caro Jannik, ti auguriamo una pronta e buona guarigione in modo da poter attaccare di nuovo nella prossima stagione!”.
Tennis, sci, F1 e calcio: le passioni sportive di Jannik
Le visite di Sinner alla squadra del suo paese d’origine sorprendono fino a un certo punto. Jannik, infatti, è grande appassionato di calcio. Se il tennis è lo sport in cui è diventato il numero 1, lo sci è indiscutibilmente il suo primo amore. Anche la F1 occupa un posto speciale nel cuore del campione azzurro, così come – appunto – il calcio. Quando può, il numero 1 del tennis segue sempre con passione e partecipazione le partite, che siano della Nazionale italiana piuttosto che del Milan, o magari della formazione amatoriale più vicina alla casa dove è cresciuto. Un segnale – uno dei tanti – della purezza e della semplicità di un fuoriclasse che non ha mai nascosto i suoi tratti umani.
Sinner a Sesto Pusteria, l’operazione rientro è iniziata
La presenza di Jannik all’allenamento dell’OSG 3 Zinnen, inoltre, conferma – ma non è che ci fossero troppi dubbi in proposito – come il campione azzurro abbia scelto di trascorrere in famiglia e tra le sue montagne questa prima fase del periodo di recupero dopo il trattamento ricevuto a Lione presso lo studio del dottor Bertrand Sonnery-Cottet. Per un mesetto Sinner dovrà stare lontano dai campi da tennis e praticare riposo assoluto. Il divieto, però, a quanto pare non coinvolge i campi da calcio. E allora per Sinner, forse, saranno frequenti le visitine agli amici dell’OSG 3 Zinnen. Squadra che, da oggi, forse starà simpatica a tutti noi. Quelli del Reischach capiranno.