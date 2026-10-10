Visita a sorpresa del rosso di San Candido ai ragazzi dell'OSG 3 Zinnen, formazione di Sesto Pusteria che milita nella seconda lega amatoriale dell'Alto Adige.

Lo sanno tutti, il cuore di Jannik Sinner batte per il Milan. Eppure, il rosso di San Candido ogni tanto si concede qualche “scappatella”. E a rivelarlo è stata proprio la formazione di cui Jannik è “amante”. Con un scatto su Instagram i ragazzi dell’OSG 3 Zinner, club di Sesto Pusteria che milita nella seconda lega amatoriale dell’Alto Adige, hanno mostrato con orgoglio l’ultima apparizione del fuoriclasse del tennis. “Non è stata la sua prima visita da noi”, hanno specificato con malcelato compiacimento i social media manager della piccola formazione altoatesina.

Il post dell’OSG 3 Zinnen: “Sinner è venuto a trovarci”

“All’inizio della settimana siamo riusciti a dare il benvenuto a Jannik Sinner nel nostro campo per l’allenamento!“, si legge nel post Instagram diffuso online dall’OSG 3 Zinnen. “Non è stata la sua prima visita da noi: se capita, Jannik ama sempre passare da noi. Siamo naturalmente molto contenti di questo! Che sarà o meno ancora una volta il nostro portafortuna lo scopriremo sabato! La nostra prima squadra ospiterà l’ASV Reischach a Sesto“. Quindi un messaggio speciale per l’illustrissimo compaesano: “Caro Jannik, ti auguriamo una pronta e buona guarigione in modo da poter attaccare di nuovo nella prossima stagione!”.

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Tennis, sci, F1 e calcio: le passioni sportive di Jannik

Le visite di Sinner alla squadra del suo paese d’origine sorprendono fino a un certo punto. Jannik, infatti, è grande appassionato di calcio. Se il tennis è lo sport in cui è diventato il numero 1, lo sci è indiscutibilmente il suo primo amore. Anche la F1 occupa un posto speciale nel cuore del campione azzurro, così come – appunto – il calcio. Quando può, il numero 1 del tennis segue sempre con passione e partecipazione le partite, che siano della Nazionale italiana piuttosto che del Milan, o magari della formazione amatoriale più vicina alla casa dove è cresciuto. Un segnale – uno dei tanti – della purezza e della semplicità di un fuoriclasse che non ha mai nascosto i suoi tratti umani.

Sinner a Sesto Pusteria, l’operazione rientro è iniziata

La presenza di Jannik all’allenamento dell’OSG 3 Zinnen, inoltre, conferma – ma non è che ci fossero troppi dubbi in proposito – come il campione azzurro abbia scelto di trascorrere in famiglia e tra le sue montagne questa prima fase del periodo di recupero dopo il trattamento ricevuto a Lione presso lo studio del dottor Bertrand Sonnery-Cottet. Per un mesetto Sinner dovrà stare lontano dai campi da tennis e praticare riposo assoluto. Il divieto, però, a quanto pare non coinvolge i campi da calcio. E allora per Sinner, forse, saranno frequenti le visitine agli amici dell’OSG 3 Zinnen. Squadra che, da oggi, forse starà simpatica a tutti noi. Quelli del Reischach capiranno.