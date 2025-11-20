Jannik è stato fotografato con il padre in un resort mentre gioca a golf, assente la mamma Siglinde. Poi dovrebbe partire e far ritorno a Dubai per la preparazione di altissimo livello

Quel che resta di un’annata straordinaria, ma altrettanto tormentata, è la celebrazione del team sul cemento della Inalpi Arena con la coppa vinta alle Nitto ATP Finals circondato dal fratello Mark, Simone Vagnozzi, Darren Cahill e Ferrara più la fidanzata Laila Hasanovic. Jannik Sinner stretto dalle persone importanti, ad eccezione dei suoi genitori i quali, come riferito dal campione, sarebbero stati impegnati in questioni più rilevanti ma che da qualche ora sono tornati al centro della cronaca per via di quanto emerso e che riguarda la pausa che si sarebbe preso con papà Hanspeter. In un resort con annesso campo di golf, Sinner starebbe trascorrendo dei momenti distensivi in compagni del padre, come si evince da alcune foto emerse sui social.

Sinner sul lago di Garda con papà

In una delle località più suggestive e panoramiche sul lago di Garda, stando a quel che è merso dalle poche foto visibili sui social, Sinner starebbe passando del tempo con suo padre Hanspeter, che lo accompagna sui campi di golf dopo aver mancato la finale della Nitto ATP Finals a cui era presente solo Mark, il figlio maggiore.

Di Siglinde, la mamma di Jannik, non c’è traccia: non una foto, non un commento. E nonostante sia stata presente, a soffrire e a gioire con lui, a Vienna e prima ancora a Londra per la felicità scaturita dalla vittoria di Wimbledon.

Forse la madre del campione altoatesino è ancora a Sesto, dove gestisce con il marito Haus Sinner la struttura della famiglia. Un sogno che si è realizzato anche grazie ai loro sacrifici e all’impegno di Jannik. Laila, per ora, può attendere. Magari dal lago ripartiranno alla volta di Sesto, in Val Pusteria, per raggiungere la mamma.

Senza mamma Siglinde

Senza il team non sei nessuno, ha detto e scritto Jannik che ha saputo riconciliarsi con quell’identità toccata dal caso Clostebol, dalla squalifica e dalla perdita del Roland Garros e della vetta della classifica. La famiglia è altro, ma conta più anche di questo concetto del quale si è fatto interprete.

La sua fidanzata, con la quale sarebbe prevista una vacanza di relax e sole, lo aspetta tra un impegno di lavoro e l’altro. Poi sarà Dubai e da qui si ripartirà.

ANSA

Laila Hasanovic e Jannik Sinner con il fratello Mark

I suoi genitori, dopo anni di lavoro in un rifugio, hanno una loro attività al centro del paese, una struttura alberghiera che costituisce il sogno della sua famiglia, dei suoi genitori e anche di Jannik che si è allontana molto presto dalla cittadina montana ma che ama profondamente e dove torna, di tanto in tanto, per ricaricarsi.

Vista l’assenza di mamma e papà a Torino, potrebbe valutare se non già deciso di recarsi in Alto Adige per trascorrere alcuni giorni di riposo e godersi i suoi, che non hanno lasciato Sesto per la finalissima anti Alcaraz, il quale è stato costretto al forfait per via di un edema.

Motivazione differente da quella adotta da Sinner e Musetti, che a sua volta attende la nascita imminente del secondogenito ed è parso stremato alle Finals, impossibilitato a rispondere positivamente alla convocazione di capitan Volandri per la Coppa Davis.

Laila, Dubai e poi gli Australian Open

Non ci è dato sapere perché i genitori di Sinner non fossero presenti a Torino e se Jannik raggiungerà Sesto a breve, soprattutto dopo quanto accaduto a Vienna e le dichiarazioni del campione non risolvono del tutto gli interrogativi. “Hanno cose più importanti da fare”, aveva liquidato così la domanda.

Riguarda la sua sfera privata, desidera che rimanga tale e così è. Quel che conta, ora, è quell’unione rinsaldata da Mark e dal ritorno a casa che avverrà a breve, per Jan secondo i rumors che per ora non hanno ancora trovato riscontro ufficiale.

La vacanza con Laila Hasanovic e poi Dubai

Con Laila Hasanovic, che è stata presentata ufficialmente a mamma e papà a Vienna, Jannik partirà poi a questo punto per una breve vacanza dopo qualche giorno di relax in Costa Smeralda lo scorso luglio e il ghiacciaio dello Stubai in ottobre. Quel piano a cui accennavamo per il relax prevedeva qualche giorno in famiglia e poi una destinazione lontano da sguardi e obiettivi indiscreti in compagnia della fidanzata.

Al rientro, a dicembre, lo attende Dubai dove seguirà il programma messo a punto da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che lo prepareranno con adeguati presupposti climatici a quel che verrà agli Australian Open. Ma siamo già alla prossima stagione.