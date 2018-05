Un avversario in meno per Maurizio Sarri. Il tecnico del Monaco Leonardo Jardim allontana il Chelsea dal suo futuro. "Continuerò a lavorare insieme alla società per realizzare i progetti del Monaco, abbiamo un rapporto di fiducia da quattro anni e ho la fortuna di avere un presidente come Dmitry Rybolovlev, un dirigente che ha qualità e la capacità di prendere decisioni importanti per migliorare il club", sono le parole riportate da repubblica.it.

Nei giorni scorsi il vicepresidente del club del Principato, Vadim Vasilyev, ha dichiarato che l'obiettivo del club è fare di Jardim l'Alex Ferguson del Monaco.

