Jarni: "Giusto riconfernare Allegri"

Robert Jarni conosce bene il calcio italiano. Ha giocato con le casacche di Bari, Torino e Juventus (con i bianconeri ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia). In esclusiva a Sportal.it, si è soffermato su alcuni temi caldi del momento.

La Juventus è uscita dalla Champions League ma ha riconfermato Allegri. Scelta corretta?

“Assolutamente sì. Allegri conosce l’ambiente e i giocatori. E, inoltre, ha dimostrato di saper vincere e anche tanto. Giusto continuare con lui”.

Quest’anno Dybala ha faticato molto con la casacca della Juventus…

“Il problema è che, in Italia, non c’è più spazio per i trequartisti. Una volta c’erano Del Piero, Totti, oggi è difficile trovarne. E così anche uno forte come Dybala fatica a trovare spazio”.

Segui ancora il calcio italiano?

“Certo, sono legato al calcio italiano. Mi sono trovato benissimo in Italia, ho trascorso momenti fantastici, sia a Bari che a Torino. Alla Juventus ho giocato con grandissimi campioni, è stato un onore”.

Oggi Robert Jarni è un allenatore, ti vedremo mai in Italia?

“Mi piacerebbe tantissimo ma ci sono tanti bravi allenatori in giro, diversi in cerca di una squadra. Comunque io ci spero”.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 08:00