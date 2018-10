Jarvis gela Valentino Rossi

La Yamaha è in crisi ma non ci saranno rivoluzioni come nel 2004, come invece auspicava Valentino Rossi. Il team manager della scuderia giapponese, Lin Jarvis, si esprime così a Motorsport.com.

"Siamo in crisi, guardando al 2019 abbiamo fatto un test in Aragón per testare il nuovo motore. È difficile dire quando arriverà la nuova moto, ma il prossimo test sarà dopo la gara di Valencia. Non possiamo arrivare alla prossima stagione in questa situazione, quindi ora abbiamo ancora quattro o cinque mesi per svilupparlo. Non posso dire che faremo una rivoluzione come nel 2004, perché in quel caso era diverso".

"Dobbiamo fare grandi investimenti e abbiamo bisogno di nuove idee – è la ricetta di Jarvis -. Ciò significa che avremo anche nuovi ingegneri".

SPORTAL.IT | 03-10-2018 13:15