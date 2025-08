Jashari, tutti i no pronunciati per il Milan: rifiutati United e Dortmund, anche un’italiana lo seguiva 

Nonostante fosse corteggiato da mezza Europa, il centrocampista svizzero ha sempre posto il passaggio ai rossoneri come il suo principale obiettivo

Giovane, talentuoso e con tanta voglia di Milan: così potrebbe essere descritto Ardon Jashari, l’ultimo colpo del mercato rossonero atteso oggi per la firma del contratto. Prima che la trattativa si chiudesse, infatti, lo svizzero ha detto no a tanti club europei. Su di lui anche l’interesse di una squadra italiana.

Milan, il giorno di Jashari

Oggi al Milan è il giorno di Ardon Jashari: il centrocampista svizzero acquistato dal Bruges con un maxi-investimento da 34 milioni di euro più bonus (che dovrebbero far crescere il prezzo fino a 39 milioni) è atteso a Milano per la firma sul contratto con i rossoneri. Jashari, dunque, potrà finalmente diventare un giocatore del Milan e coronare quello che è il suo desiderio sin dall’inizio di questo calciomercato.

I no di Jashari a United e Dortmund

Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, Jashari ha sempre avuto in testa soltanto il Milan, nonostante fosse corteggiato di fatto da mezza Europa. Prima che il Bruges desse il suo sì al trasferimento, infatti, lo svizzero ha fatto enormi pressioni al club nerazzurro perché accettasse la proposta rossonera, rifiutando qualunque altra offerta arrivata per lui. In particolare, per andare al Milan Jashari ha detto no a Manchester United e Borussia Dortmund, ma Moretto fa presente che anche altri club della Premier League e della Bundesliga erano fortemente interessati a lui.

L’interesse del Napoli ai tempi del Lucerna

In realtà, anche una società italiana si era avvicinata in passato a Jashari: si tratta del Napoli, club che Moretto indica tra quelli che hanno seguito con maggiore attenzione l’evoluzione del centrocampista svizzero. Il club di Aurelio De Laurentiis si sarebbe messo sulle tracce di Jashari addirittura nel 2022, quando il centrocampista era ancora al Lucerna, prima del suo passaggio al Bruges nella primavera del 2024. Ma Jashari piaceva anche ad Arsenal, Ajax, Nizza e Real Sociedad. Nessuno di questi club, però, si è mosso per lui o è riuscito a convincerlo. Nessuno è riuscito a conquistare Jashari come il Milan.