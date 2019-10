Jasikevicius: "All'inizio ci hanno surclassato"

"Una squadra di uomini contro ragazzi, quello che ho visto all’inizio", Saras Jasikevicius è durissimo con i suoi dopo la sconfitta contro l'Olimpia al Forum. Il coach dello Zalgiris analizza così il pessimo avvio: "Congratulazioni a Milano, è stata un po’meglio di noi stasera, con un ottimo inizio di gara. Inaccettabile il nostro avvio, una squadra giovane che non è arrivata pronta ad una gara di EuroLeague in trasferta. Quando siamo rientrati in partita purtroppo loro hanno approfittato della grande esperienza che hanno, qualche dettaglio ha deciso il match".

"Sono contento dei nostri tre quarti finali, il primo periodo ci è costato la partita. Walkup ha iniziato un po’sottotono ma è stato poi in grado di capire la partita ed attaccare Milano nei punti giusti", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 11-10-2019 23:21