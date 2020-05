Jasikevicius, le ultime dalla Lituania

Qualora Zeljko Obradovic dovesse lasciare il Fenerbahce, l’indiziato numero uno per la sua sostituzione è Sarunas Jasikevicius, oggi al timone dello Zalgiris Kaunas. Così almeno si è sbilanciata la stampa greca, secondo cui il serbo potrebbe tornare al Panathinaikos.

Non è d’accordo il giornalista lituano Donatas Urbonas. "Sarunas – ha scritto – sta già prendendo importanti decisioni in merito al roster e si ha la sensazione che non vada da nessuna parte. E’ sotto contratto con lo Zalgiris fino al 2021".

SPORTAL.IT | 26-05-2020 12:30