Jasmine Paolini ammette il momento di black out, ma il Roland Garros è cruciale. il delicato incarico per gli 80 anni della Repubblica

Tra fragilità e riflessione, Jasmine Paolini ha superato non senza problemi l’ucraina Yastremska la quale ha agevolato il lavoro mentale oltre che fisico e tattico che la tennista toscana sta effettuando, in questi giorni non semplici. La migliore versione di sé non è sovrapponibile alla Jasmine vista in campo ieri, ma si sta ritrovando. L’auspicio è di poter ammirare quel carattere deciso, determinato con un tennis più aggressivo ovvero ciò che l’ha portata in Top 10.

Il buon lavoro di Paolini a Parigi

“Penso di aver fatto un buon lavoro”, ha dichiarato in conferenza stampa Paolini. Il primo turno dello Slam rosso, l’ottavo in main draw per la numero 1 azzurra: “Penso che sia stato un primo turno davvero duro – ha detto la toscana riconsiderando il successo in due set sulla Yastremska – , lei sta giocando bene e non a caso ha vinto un torneo poche settimane fa (a Parma, ndr). Era un primo turno decisamente complicato, ma sono contenta di come ho gestito i momenti difficili e del livello del mio gioco”.

Il primo set, così tormentato, ha segnato il cambio di prospettiva di Jasmine che ha ammesso le difficoltà di concentrazione comprese nel corso del primo set: “Ho perso un po’ la concentrazione, ho fatto un po’ di game del cavolo, diciamo – con sincerità – . In quel momento mi sono detta: ‘rimani lì, rimani concentrata e lucida’ perché serviva lucidità per gestire questo match. Da quel momento credo di averlo fatto e di averlo fatto bene. Lei è una giocatrice difficile, molto potente, era fondamentale rimanere lucidi e fare le scelte tattiche giuste”.

“In alcuni momenti serve la pazienza, e così ho fatto, cercando di portarla sotto stress e di farle giocare sempre una palla in più. Quest’anno ci sono stati tanti match simili, ma che alla fine ho perso. Devo fare molta attenzione in quei momenti, devo rimanere lucida e ovviamente l’obiettivo è non avere più quei due game di calo che ho avuto oggi”. Forse anche vincere