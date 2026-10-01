Venerdì mattina è programmato il debutto della tennista toscana che prova a rimanere nella Top 20 della classifica partendo da n° 14 del seeding

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

A Pechino, Jasmine Paolini ha l’opportunità per comprendere se la tendenza può essere invertita e consentirle, nei tempi e il programma adeguato fermo restando il problema fisico che l’ha condizionata, di risalire in classifica e recuperare. La sua è la stagione in cui vanno posti piccoli obiettivi che, sommati, le consentano di ritrovarsi e dimostrare di essere sì l’unica azzurra al via nel China Open, penultimo WTA 1000 della stagione (montepremi di 9.415.725 dollari) ma anche la sola che può aspirare a risalire e migliorare la sua classifica. Il best ranking è assai distante, si tratta del numero 4, ma può ancora migliorare e crescere in un 1000 che regala punti determinanti.

La situazione di Jasmine Paolini

Come anticipato, Paolini fa il suo ingresso direttamente al secondo turno (come tutte le 32 teste di serie), inserita nella parte bassa del draw, con la numero 2 della classifica WTA di Aryna Sabalenka, più precisamente nel terzo quarto, quello di Linda Noskova (n.5) e Mirra Andreeva (n.4).

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Un percorso ipotetico tosto, arduo per via dello stato fisico delle dirette avversarie ma la toscana è in una fase crescente. Dalla sua Jasmine, numero 14 del seeding, ha la testa come dimostrato sul campo. E’ reduce dalla semifinale in Billie Jean King Cup con la nazionale azzurra a Shenzhen: l’Italtennis si è fermata dove non speravamo ma la azzurra è parsa più motivata, grintosa come ai tempi migliori prima dello stop imposto da un problema fisico che l’ha tormentata, davvero, in questo 2026.

L’avversaria e i precedenti

Venerdì mattina 2 ottobre debutta contro l’ucraina Daria Snigur, 24enne di Kiev, n.46 WTA, che ha superato 7-5 al terzo la polacca Katarzyna Kawa, n.133 del ranking, proveniente dalle qualificazioni. Tra le due avversarie non ci sono precedenti e ciò potrebbe costituire un punto di forza. Lo scorso anno Jasmine è approdata ai quarti, ma si è scontrata con Amanda Anisimova che, poi, ha vinto l’edizione del Masters 1000 cinese.