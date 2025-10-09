Paolini, altra rimonta a Wuhan con l'aiutino: Tauson va ko e si ritira. WTA Finals, Jasmine davanti a Rybakina

Ancora un ribaltone per l'azzurra, che recupera dopo aver perso il primo set e vola ai quarti di finale: problemi all'adduttore per la danese. Jas ed Errani rinunciano al doppio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ancora una rimonta per Jasmine Paolini. La garfagnina vola ai quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan, dove aspetta la vincitrice del confronto tra Iga Swiatek e Belinda Bencic: dovesse passare la polacca, come da previsioni, sarebbero guai visto che l’azzurra non è mai riuscita a batterla. Per il momento, comunque, Jas può godersi il successo su Clara Tauson, 22enne danese in prepotente ascesa nel panorama internazionale. Una vittoria ottenuta al terzo set, anzi a metà del terzo parziale, dal momento che la sua avversaria, alle prese con dei problemi agli adduttori, ha alzato bandiera bianca dopo aver subito il break (3-1).

Wuhan, nuova falsa partenza per Jasmine

Partita che era cominciata malissimo per Paolini, sulla falsariga del match del giorno precedente contro la cinese Yuan. Primo set di grande difficoltà per Jasmine, soprattutto di fronte alle vertiginose accelerazioni della danese, brava a trovare colpi a effetto da ogni punto del campo e particolarmente incisiva con la battuta. Sul 6-3 in favore di Tauson sembra mettersi male per Paolini, che però trova subito il break nel primo gioco del parziale successivo, subisce il contro-break ma subito dopo strappa nuovamente il servizio alla sua avversaria. Sta succedendo qualcosa, sembra che i colpi di Tauson non siano più così perfetti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Problemi per Tauson, Paolini ne approfitta

A fine set, dominato da Paolini (6-1), una smorfia della danese conferma che sono arrivati problemini di natura fisica per lei. Clara si tocca gli adduttori, poi chiede un medical timeout e vola negli spogliatoi. Al rientro fa fatica a correre, si muove stringendo i denti, gioca quasi da ferma. Difende eroicamente il primo game al servizio, perde il secondo (3-1) e a quel punto capisce che non può andare avanti. Deve ritirarsi, lasciando campo libero a Paolini verso i quarti di finale. Poco tempo per festeggiare, però, per l’azzurra, costretta teoricamente a scendere di nuovo in campo dopo un’oretta in tandem con Sara Errani ancora contro Yue Yuan (e contro Bianca Andreescu). Decisione inevitabile: forfait.

WTA Finals, sorpasso Paolini su Rybakina

“Sono molto dispiaciuta per lei, aveva giocato un tennis fantastico oggi e mi auguro recuperi presto”, le parole a fine match di una sempre sportivissima Jasmine. “Io pensavo solo a restare lì, punto su punto. Aveva tirato vincenti da qualsiasi parte del campo all’inizio della partita”. Anche Paolini costretta a barcamenarsi tra mille impegni e altrettanti rischi: “Ho anche il doppio, sto provando a bilanciare gli sforzi”. Poi, come annunciato, la decisione di ritirarsi dal doppio anche per concentrarsi sullo sprint per le WTA Finals con Elena Rybakina. Grazie agli ultimi successi, Paolini adesso è davanti. Ma sarà decisivo l’esito dei prossimi match e dei successivi tornei di Tokyo e Ningbo per decidere l’ottava qualificata alle finali di Riad.