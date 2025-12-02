Affidato alla campionessa olimpica e Filippo Ganna il compito che vedrà protagonisti due azzurri che si sono distinti nello sport nel passaggio più intenso per il viaggio poi della Fiamma

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Giornalista e content creator

Sarà una settimana intensa, straordinaria quanto impegnativa quella che attende Jasmine Paolini, la miglior tennista italiana in attività e numero 8 del ranking WTA, accompagnerà la Fiamma Olimpica dalla Grecia all’Italia in qualità di ambassador di Milano Cortina 2026. L’azzurra chiude con un ruolo centrale un anno incredibile, segnato dalle vittorie agli Internazionali di Roma e dalla medaglia d’oro olimpica nel doppio con Sara Errani a Parigi 2024. Probabilmente per via di un successo costruito nel tempo, con dedizione e determinazione assoluta, che Jasmine verrà investita dell’incarico di interpretare il passaggio della Fiamma dal Paese culla dei Giochi Olimpici a quello che ospiterà l’edizione invernale.

Milano Cortina 2026, Jasmine Paolini e Ganna tedofori

Paolini giovedì 4 dicembre sarà tedofora ad Atene, durante la Cerimonia di Consegna allo stadio Panathinaiko (ore 11), insieme al campione olimpico di ciclismo Filippo Ganna — oro a Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre e argento nella cronometro a Parigi 2024, dove ha centrato comunque anche il bronzo in pista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I due campioni azzurri designati, notizia confermata dalla Fondazione Milano Cortina 2026, prenderanno parte all’ultima frazione della staffetta greca, che è durata nove giorni e che si concluderà con l’accensione del Calderone Olimpico da parte delle pallanuotiste greche. Seguirà il passaggio ufficiale della Torcia dal presidente del Comitato Olimpico ellenico, Isidoros Kouvelos, a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione.

Il trasferimento della Fiamma Olimpica

La Fiamma Olimpica, come comunica la Fondazione, arriverà in Italia a bordo di un volo Ita Airways con atterraggio alle ore 17 all’aeroporto «Leonardo da Vinci» di Roma Fiumicino. Stando al programma, i primi a scendere saranno Giovanni Malagò e Jasmine Paolini portando la Torcia, destinata ad accendere i Giochi Olimpici invernali.

L’arrivo sarà poi accompagnato da una serie di iniziative e eventi collaterali, legati all’arrivo in Italia – Paese ospitante – della Fiamma.

Il viaggio fino a Milano

Formalmente il viaggio da Roma a Milano della Fiamma Olimpica inizierà venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 e, come illustrato in precedenza in un dettagliato percorso che abbiamo condiviso già nel dettaglio, toccherà 110 città, paesi e luoghi simboli del nostro Paese fino ad arrivare a Milano, allo stadio Giuseppe Meazza per la Cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026.