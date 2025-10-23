Paolini a Milano Cortina, Jasmine s'aggiunge a Flavia Pennetta come tedofora: e anche Sinner s'è proposto

Annuncio a sorpresa della garfagnina: porterà la torcia olimpica prima del via ufficiale ai Giochi Olimpici Invernali: anche Jannik potrebbe fare altrettanto.

Annuncio a sorpresa di Jasmine Paolini: la tennista azzurra, prossima alla seconda partecipazione consecutiva alle WTA Finals di Riad, sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Ovviamente non nelle vesti di atleta, vista la scarsa attitudine con sci, pattini, snowboard o nelle altre discipline invernali: avrà un compito particolare e gratificante, quello di tedofora. Sarà infatti tra i grandi campioni dello sport che avranno l’onore di portare la fiaccola olimpica prima dell’inizio ufficiale dei Giochi, fissato per il 6 febbraio. Un tour che, per quel che concerne l’Italia, partirà il 6 dicembre da Roma.

Il viaggio della torcia olimpica verso Milano Cortina

La Fiamma Olimpica, come da tradizione, inizierà il suo viaggio da Olimpia, in Grecia, sede dei Giochi più celebri dell’antichità. Il 26 novembre l’accensione della torcia, che sbarcherà in Italia – appunto – il 6 dicembre. Da Roma, la Fiamma Olimpica inizierà un tour destinato a toccare le venti regioni italiane e ognuna delle 110 province tricolori. Sessantatre giorni di viaggio, di mano in mano, grazie al contributo di “gente comune” e di personaggi più o meno illustri dello sport, dello spettacolo e delle istituzioni. Una prima lista è già stata ufficializzata a settembre, ma le sorprese sono assicurate.

Jasmine Paolini e Flavia Pennetta tedofore d’eccezione

E una sorpresa l’ha regalata proprio Jasmine, che attraverso il proprio account Instagram ha ufficializzato la sua partecipazione come tedofora. “Orgogliosa di portare la fiaccola olimpica per Milano Cortina 2026“, l’annuncio pieno d’emozione della garfagnina, che s’aggiunge dunque a Flavia Pennetta in rappresentanza della “quota tenniste” per i Giochi. Il passato e il presente del tennis d’elite tricolore, due campionesse capaci di incarnare alla perfezione i valori più autentici delle Olimpiadi: il coraggio, la determinazione, la velocità, la passione e la lealtà. Ma Flavia e Jasmine potrebbero non essere le sole rappresentanti del tennis a essere premiate.

Olimpiadi, anche Jannik Sinner vorrebbe portare la fiaccola

Jannik Sinner, che di Milano Cortina per giunta è ambassador ufficiale, in tempi non sospetti s’è proposto a sua volta come tedoforo. Lo ha fatto durante l’evento in cui il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi italiane ha presentato il Team26, la squadra dei volontari e delle volontarie dei Giochi, in cui ha dichiarato che gli piacerebbe portare la fiaccola, lui che fino a qualche anno fa era una grande promessa anche nello sci. Per il momento quella di Jannik è rimasta solo una bella intenzione, ma presto potrebbe arrivare anche nel suo caso il momento dell’annuncio ufficiale. Chissà se qualcuno lo criticherà anche in quel caso. Magari ricordando il suo discusso no alle altre Olimpiadi, quelle estive a Parigi.