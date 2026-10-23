Paolini manca l'obiettivo di tornare in Top 30, mentre Mirra Andreeva, Linda Noskova, Karolina Muchova entrano tra le otto qualificate alle prossime WTA Finals appuntamento conclusivo della stagione

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Con l’uscita di scena al secondo turno del Ningbo Open 2026 per Jasmine Paolini non si può più rinviare la domanda, inevitabile, sulla stagione. Meno punti, meno possibilità di risalita e rientro nella Top 30 della classifica WTA per la tennista che resta la migliore tra le azzurre ma che patisce ancora le conseguenze dell’infortunio. Una condizione sofferta, responsabile di generare effetti anche sulla sua capacità di concentrazione e sulla continuità di rendimento che aveva costituito il presupposto dell’ascesa di Jas. Convivere con il dolore, come ha ribadito a più riprese la campionessa olimpica Federica Brignone, non può essere la norma per una sportiva ad alto livello. E così anche per lei, che è stata tormentata dai problemi fisici lungo l’intero arco della stagione e non sarà alle WTA Finals, ovviamente.

Jasmine Paolini sconfitta a Ningbo, impatto Top 30

Iva Jovic (classe 2007) ha superato Paolini senza eccessi, ma innesca una serie di evidenze senza alcuna possibilità di discussione: Jasmine non può tornare ad alloggiare nella Top 30 del ranking mondiale, anzi. Secondo la classifica virtuale occupa la posizione numero 35, condizione assai distante dal suo best ranking, il numero 4 oggi occupato dalla statunitense Jessica Pegula, scavalcata dalla enfant prodige del tennis femminile, la russa Mirra Andreeva.

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Anno non semplice per la nostra azzurra: Paolini incassa la 18° sconfitta in singolare nel WTA 500, quinta sconfitta negli ultimi nove match disputati e con l’incognita Marc Lopez ancora una volta di stretta attualità. Da tempo immemore, Jasmine ha salutato l’idea delle WTA Finals di Indian Wells, in calendario dal 9 novembre prossimo, ma la possibilità di tornare nelle prime 30 posizioni non era da scartare a priori.

Definite le otto delle WTA Finals

Con il ritiro di Marta Kostyuk agli ottavi di Ningbo, è stato ufficializzato l’elenco dei nomi delle otto finaliste con l’ultima qualificata, per il torneo, Karolina Muchova, che raggiunge la connazionale Linda Noskova e altre sei tenniste che rappresentano il meglio nel circuito.

Presenti la numero uno al mondo Elena Rybakina, già vincitrice lo scorso anno e quindi campionessa in carica. Con lei la rivale, la bielorussa Aryna Sabalenka e a seguire Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Coco Gauff e infine Elina Svitolina.

Le debuttanti e il nuovo ciclo

Esclusa dalle prime otto, l’ex numero 1 Iga Swiatek, dopo anni di dominio assoluto del circuito, ha mancato un obiettivo dichiarato. Nulla è per sempre, a segnare un ciclo che si apre con tre debuttanti capaci di crescere, rispettare i vincoli punti e gli obblighi legati a Grande Slam, Masters 1000 e le logiche utili a questo appuntamento di fine anno.

Rybakina

Sabalenka

Andreeva

Pegula

Gauff

Svitolina

Muchova

Noskova

Tre le protagoniste del futuro (e di questo presente) che potrebbero infastidire il duo delle rivali in cima al ranking: Andreeva, Noskova e Muskova promettono di disturbare Rybakina e Sabalenka. Appuntiamo mentalmente questi talenti. A stretto giro si riparte e saranno ancora presenti, a ribadire il concetto.