Jasmine Paolini al Roland Garros gioca contro il suo incubo, ma può ritrovarsi anche senza Furlan

Ci sono talenti che esplodono, in modo lineare, altri che crescono grazie ad allenamento, mentalità e il contingente. A pochi giorni dal suo debutto sulla terra rossa del Roland Garros, Jasmine Paolini, attuale n. 13 WTA, deve guardare la sua stagione dalla giusta distanza con la consueta qualità e profondità di lettura della sua condizione. La medesima determinazione nonché onestà intellettuale che l’hanno condotta alla medaglia olimpica, alla finalissima al Roland Garros del 2024 e affrontare il suo decimo Roland Garros, l’ottavo nel main draw (12-7 il suo bilancio vittorie-sconfitte nel torneo) con la visione che l’ha portata in Top10. Allora si trovò davanti Iga Swiatek, che comunque la sconfisse in due set in modo netto mentre lo scorso anno si arrese agli ottavi dall’ucraina Svitolina.

Le aspettative di Jasmine Paolini al Roland Garros

Certo, la stagione era partita in modo completamente differente. Dopo la vittoria degli Internazionali di Roma, singolare e doppio, Jasmine era forse più appagata e sicura sulla terra battuta, ma anche altrettanto stanca tanto da cedere contro l’ucraina, che ha vinto a Roma a sorpresa contro Coco Gauff, dopo aver sprecato match point decisivi. A dimostrazione che, nel tennis, nulla è scontato.

L’approccio mentale, la sua autostima saranno decisive a Parigi per la 30enne di Bagni di Lucca, prima italiana del ranking e n.13 dopo aver scontato i risultati di questa prima parte dell’anno, che non l’ha premiata affatto. Il tutto con la netta convinzione nell’adesione alla protesta dei 15 minuti, linea soft scelta anche da Sinner e altri e altre per contestare la posizione degli Slam. Perché proprio 15 minuti? È un numero simbolico, che rappresenta il 15% dei ricavi destinato ai premi dei giocatori, che non è aumentato in maniera proporzionale alla crescita dei ricavi del torneo.

Il tabellone post sorteggio

Inserita nella parte bassa del draw quella con Rybakina, è stata sorteggiata al primo turno contro l’ucraina Dayana Yastremska, n.45 WTA, alla sua settima presenza nel tabellone principale dove ha raggiunto il terzo turno nel 2024 e nell’anno successivo. Insomma, un’avversaria temibile su questa terra parigina che vanta condizioni meteo diverse rispetto a Roma secondo le previsioni in un cammino non certo favorevole all’azzurra.