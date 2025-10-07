Jasmine Paolini a Wuhan cerca punti per le Finals: l'incubo Swiatek sulla strada e il duello con Rybakina

A Wuhan per Jasmine Paolini ci sono in palio punti pesanti nella corsa alle WTA Finals: la sconfitta di Andreeva è una buona notizia, ma l'incrocio ai quarti con Swiatek spaventa.

La vita va di corsa per Jasmine Paolini, globetrotter giramondo del tennis italiano che da Pechino s’è spostata a Wuhan, pronta a prendere la rincorsa per Riyadh dove a inizio novembre punterà a un doppio obiettivo. Perché se il posto nel torneo di doppio delle WTA Finals non glielo porterà via nessuno (naturalmente in coppia con Sara Errani), è in singolare che la giocatrice toscana ha voglia di regalarsi un’ulteriore carta. E quella manciata di punti che la separano dall’ultimo posto attualmente disponibile, occupato da Elena Rybakina, aspetta solo di essere colmata nel terzultimo appuntamento in programma (i successivi due a Ningbo e Tokyo), quello che potrebbe far decollare le ambizioni di Jas.

Debutto con la cinese Yuan, ma più avanti c’è già Iga…

Domani mattina Paolini debutterà contro la wild card locale Yue Yuan, e chiaramente godrà dei favori del pronostico. Poi agli ottavi potrebbe toccarle in sorte una tra Clara Tauson e la qualificata Antonia Ruzic: probabilmente che sarà la danese, testa di serie numero 10 del torneo cinese, l’avversaria da affrontare, con tutte le incognite del caso. Incognite che andrebbero poi ad aumentare nell’eventuale quarto di finale contro Iga Swiatek, che ha già conquistato il pass per gli ottavi, dove sfiderà una tra Belinda Bencic ed Elise Mertens.

Nonostante l’eliminazione a sorpresa di Mirra Andreeva, che peraltro precedente Jasmine di poco meno di 600 punti nella Race, il tabellone rimane abbastanza impervio, anche se l’obiettivo dichiarato della giocatrice toscana è di fare quanta più strada possibile per mettere la freccia nei confronti di Rybakina, che attualmente la precede di 55 punti nella Race.

Wuhan è un torneo 1000, e andare il più avanti possibile garantisce un gruzzoletto di punti non indifferente. Ningbo e Tokyo saranno due 500, con minor affollamento di top 10, ma comunque con avversarie di tutto rispetto. Per questo Jas non vuol perdere tempo e provare ad accelerare subito.

In doppio senza assilli: con Errani per puntare al massimo

Potrà farlo anche in doppio, sebbene lì la boarding card per Riyadh è già stampata da un pezzo: lei ed Errani sono la prima coppia dell’anno di doppio, e dopo il trionfo di un paio di giorni fa a Pechino adesso c’è voglia di provare ad allungare le mani anche su quello che sarebbe il quinto titolo stagionale dopo quelli conquistati sul cemento di Doha, sulla terra di Roma, su quella slam di Parigi e appunto ancora sul cemento di Pechino (una finale l’hanno persa, quella sull’erba di Berlino).

Wuhan potrebbe rappresentare un qualcosa di ancor più speciale pensando che l’eventuale vittoria sarebbe la decima assoluta come coppia nel circuito. Agli ottavi le avversarie saranno la canadese Bianca Andreescu e proprio la cinese Yue Yuan, già avversaria domani di Jasmine nel torneo singolare. E sebbene Riyadh sia già stata conquistata, nulla verrà lasciato al caso.