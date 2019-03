Mossa a sorpresa della USGA, l'organo di governo del golf per gli Stati Uniti e il Messico: Jason Gore è stato nominato "senior director of player relations" e darà il suo contributo per mettere fine alle polemiche scaturite in questi mesi dall'introduzione delle nuove regole.

Gore avrà a disposizione uno staff che si dedicherà a tempo pieno ai giocatori del massimo circuito americano, a dir poco critici verso il nuovo regolamento del green.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 13:30