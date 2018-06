Javier Mascherano dice basta

L’Argentina è fuori dal Mondiale agli ottavi, quattro anni dopo essersi arresa solo in finale alla Germania, a un passo dai calci di rigore. La Francia ha posto fine alla corsa di Messi e compagni e la prima conseguenza del fallimento è l’annuncio dell’addio alla maglia dell’Albiceleste di Javier Mascherano, uno dei leader storici della Nazionale. L’annuncio è arrivato da parte dello stesso ex giocatore del Barcellona subito dopo la fine della gara persa per 4-3: "A partire da ora sono un tifoso in più della nazionale argentina. È finita, ma non abbiamo niente da rimproverarci, il calcio è così. Speriamo che questi ragazzi possano vincere qualcosa in futuro".

Questa invece l’analisi di ‘El Jefecito’ della partita: "Credo che abbiamo dato tutto fino alla fine. È' stata una partita folle: non abbiamo cominciato bene, abbiamo recuperato, siamo andati avanti. Il loro pareggio ci ha creato molti danni". Mascherano lascia l'Argentina dopo 147 presenze, che ne fanno il primatista assoluto nella storia della 'Seleccion'.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 19:10