Javier Pastore racconta la fine del calvario

Come anticipato pochi giorni fa dal tecnico Paulo Fonseca, la Roma che già vola in campionato e in Europa League potrà presto contare su una freccia in più: Javier Pastore.

Il trequartista argentino ha superato i postumi dell’operazione all’anca subita in estate e vede il ritorno in gruppo.

Intervistato da ‘ForzaRoma.info”, l’ex Palermo ha parlato dei momenti più duri della riabilitazione, trascorsa in Spagna: “Sto molto bene – le sue parole dopo il ritorno in Italia – Ho seguito la Roma in queste settimane, ho tanta voglia di tornare. La squadra sta giocando bene, io voglio tornare il più presto possibile. A Trigoria mi sono stati vicino, ho finito la riabilitazione in Spagna ed ora voglio tornare il prima possibile. Mi è mancata molto la mia famiglia in questo periodo, ma qualcosa andava fatto”.

“Non potevo continuare a stare così male, per questo ho deciso di fare questo intervento. Per fortuna è andato tutto bene, ora manca l’ultimo passo per tornare in campo. Ho bisogno di recuperare fisicamente”.

OMNISPORT | 10-11-2020 15:41