Javier Zanetti dà l’addio all’Inter – Il saluto da leggenda di un giocatore arrivato in punta di piedi

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

19 stagioni con la stessa maglia addosso. 858 partite e capitano per 16 anni. Il 10 maggio 2014, a San Siro, i tifosi dell’Inter danno il loro saluto a Javier Zanetti, pilastro del club meneghino. Una storia iniziata in sordina, senza clamore, e finita con un intero stadio in lacrime per l’ultima partita di un giocatore che è stato non solo l’idolo di una tifoseria ma, per certi versi, anche un suo portavoce.

Il 5 giugno 1995 l’Inter di Moratti, ambiziosa e molto attiva sul mercato presentò alla stampa due giovani argentini. Uno era Rambert, promettente attaccante che, tuttavia, non arriverà mai nemmeno a esordire in Serie A. L’altro era ovviamente Javier Zanetti, che al contrario sarà titolare sin dai primi istanti.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate la storia completa dell’addio al calcio e all’inter, almeno da giocatore, di Javier Zanetti.