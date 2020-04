Jaycee Carroll potrebbe fare marcia indietro.

L’ex Teramo sembrava deciso a lasciare il Real Madrid per tornare in America. Ora non pare più così convinto: neanche lui vuole chiudere la propria carriera così.

Il club bianco potrebbe offrirgli ancora un anno di contratto nel caso in cui il campionato 2019-20 non riprenda.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 19:17