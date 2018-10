Jean Todt dà ragione alla Mercedes per l’ormai famosa vicenda dell’ordine di scuderia di Sochi che ha portato Valtteri Bottas a dare strada al compagno di squadra Lewis Hamilton. "Quando c’è una strategia fattibile per vincere va usata. Perché le regole lo consentono. Non capisco la polemica che è nata attorno a questa vicenda" osserva l’attuale presidente della Fia.

"E’ una visione negativa pensare che l’immagine della Formula 1 ne risenta: voi giornalisti spesso vedete le cose in modo negativo. Io vedo la cosa in positivo: questa è la differenza. Mi spiego: il fatto che la Mercedes l’abbia detto chiaramente, è una cosa positiva. Un team che prende una decisione e sceglie di comunicarlo con franchezza mi sembra una cosa giusta, vista dall’esterno" aggiunge il francese, già a capo della Ferrari, come si legge su ‘Autosprint’.

"E’ successo anche a me di prendere decisioni così scomode, e non solo con Barrichello e ne ho sofferto" ha aggiunto Todt.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 13:50