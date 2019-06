Jeff Brooks non cerca scuse. "Quest’anno abbiamo fallito, abbiamo avuto alti e bassi per tutta la stagione: che ci serva come insegnamento" osserva ai microfoni di Sky Sport l’ala dell’Olimpia Milano.

"Devo capire cosa non ha funzionato come giocatore e come squadra. Tutti dovremo fare uno sforzo per essere più un gruppo e aiutarci a vicenda: abbiamo pensato a livello individuale e non da gruppo. Dovremo essere mentalmente più forti in futuro" aggiunge l'ex Cantù e Sassari.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 18:39