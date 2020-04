Jeff Brooks sfoglia la margherita. Non è detto che resti all’Olimpia Milano: stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport la sua situazione in bilico.

Il naturalizzato italiano ha lasciato un buonissimo ricordo in tutte le piazze della Penisola in cui ha giocato: il ritorno a Sassari sarebbe suggestivo, visto che è stato tra i protagonisti della Dinamo del Triplete. Per ora dall’entourage del giocatore e dalla società sarda non filtra nulla ma il mercato è appena iniziato…

